Según alegó el representante del Ministerio Público Fiscal, Martín Pezzetta, los hechos fueron gravísimos y por eso pidió penas intermedias, dentro de lo que estipula el Código Penal para este delito, teniendo en cuenta que pusieron en riesgo la vida del detenido.

“Los incumplimientos de los policías declarados responsables fueron gravísimos y pusieron en riesgo la vida de Sagredo. Ellos contaban con los medios necesarios, los móviles, la comunicación con autoridades y la capacitación recibida en la Escuela de Policías en la que aprendieron cómo comportarse. No reconocieron hechos de causalidad, ni se mostraron arrepentidos. La conducta de los policías debe ser ajustada a derecho, como todo funcionario público, pero en este caso deben tener la mayor responsabilidad”, expresó.

Afirmó que no vio arrepentimiento ni malestar, y sólo se les abrió un sumario que les impide ascender. “Acá se afectó la administración pública en la forma que se debe actuar con una persona detenida, y se puso en riesgo su vida. Me voy a parar en la mitad de la pena, que para este caso va desde los 6 meses a 2 años”, explicó.

Detalló que el pedido será de prisión de un año y seis meses de prisión en suspenso para Daniel Ferreyra, y de un año y tres meses para Cristian Correa y Leandro Pastene. Sumado a dos años de inhabilitación especial para desempeñar cargos en las fuerzas de seguridad provinciales o nacionales.

“En el caso de Ferreyra pedimos más porque entendemos que él debía custodiar la conducta de Pastene. Tuvo mayor responsabilidad. Además, vamos a pedir unificación de pena, con la condena que ya tiene, y que sea de prisión efectiva”, explicó, haciendo alusión una causa en la que se lo condenó por coacción y fue exonerado de la fuerza.

La querella, representada por Guadalupe Inaudi, pidió la pena misma pena que Fiscalía con la diferencia que exigió el doble de la pena por inhabilitación.

“Tuvieron capacitación en la Escuela de Policías sobre el trato con detenidos. No hubo situación que le haya impedido cumplir con las normas. Tampoco se mostraron arrepentidos”, expresó.

Los abogados defensores solicitaron penas mínimas de un mes de prisión en suspenso. Caraballo, quien defiende a Ferreyra, dijo que se trata de una persona que no terminó el secundario, que es sostén de su familia y que ya no trabaja más en la fuerza, por lo que el delito no puede repetirse.

Además, indicó que en la comisaría lo obligaron a cumplir funciones que no le correspondían. “Era cabo, no tenía experiencia ni recursos, y lo pusieron a cumplir tareas de oficial de guardia. Lo hizo como pudo”, explicó.

El tribunal integrado por Baquero Lazcano, Berenguer y Bagniole resolvió que la pena se conocerá la próxima semana.

Santiago Sagredo Anahí Cárdena

Los policías que actuaron esa noche

Los tres policías de Río Negro fueron declarados responsables por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación de por homicidio culposo fue desestimada por los jueces. Se trata de Leandro Pastene, Cristian Correa y Daniel Ferreyra, cuartelero, oficial de guardia y oficial de servicio respectivamente. Este último estuvo prófugo, fue condenado por una causa de coacción en Villa Regina y fue exonerado de la fuerza. Además, es el único de los tres que también fue acusado por la adulteración de documentos públicos ya que habría manipulado el libro donde se registran los ingresos, pero durante el juicio no se lo pudo probar.