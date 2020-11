Sagredo: se define la pena de cárcel para tres policías

De esta forma, el juicio de cesura será casi un trámite y las partes se limitarán a pedir las penas de rigor, posiblemente en suspenso debido al carácter del delito.

Justamente, los acusadores quieren que los policías cumplan un castigo de prisión efectiva y por ese motivo, en los alegatos, reclamaron que sean declarados culpables del delito de homicidio culposo.

Al igual que otras causas penales, la investigación por la muerte de Sagredo atravesó múltiples instancias y hubo importantes demoras. Sin descanso, la viuda de la víctima, Claudia Olave, tuvo que impulsar reiterados reclamos para que el proceso no se detuviera y los policías imputados llegaran a juicio.

“No cumplieron sus funciones. No se cumplió con la debida custodia del detenido, no se resguardó su salud ni se proporcionó asistencia médica, como tampoco su traslado al hospital. Además, adulteraron el parte diario arrancando 20 páginas del libro de guardia. No cumplieron con sus deberes, lo que provocó que Santiago falleciera por una hemorragia que no fue asistida a tiempo”, remarcó en su alegato el fiscal Martín Pezzetta.

Sin embargo, para el tribunal no quedó suficientemente probado el delito de homicidio culposo.

Las penas que recibirán los tres policías se conocerán a fin de mes y, luego, las partes podrán avanzar con la impugnación del fallo.