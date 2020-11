Según relató, tras el entierro, fueron a lo de Pichi Taylor. “Cuando llegamos pusimos el agua para el té y, mientras estábamos en el comedor, le dije: 'Bueno, Pichi, ¿qué pasó? Porque yo no creo que María Marta haya muerto como estaba escuchando en el cementerio con cuatro versiones distintas y con este porrazo y todo'. Entonces ella me dijo: 'Mirá Inés, como esto se podía haber abierto en un suicidio o en un homicidio, hicimos lo que el gordo quería'", declaró, apuntando a que Carrascosa había organizado todo para hacer pasar el crimen como un accidente.

ines ongay.jpg Testimonio de Inés Ongay en el documental Carmel de Netflix.

Du declaración fue la primera que apuntó directamente a la familia de María Marta como encubridores de todo lo que ocurrió esa tarde de octubre del 2002.

Por lo revelador de su declaración Inés debió afrontar un careo frente a Taylor, un momento dramático en el que ambas se acusaban. Inés le reprochaba a Taylor que había dicho lo que declaró, mientras que la amiga de Carrascosa la desmentía y agredía por el hecho de ser soltera y sin hijos.

Embed

Mientras Inés sostenía sus palabras frente al tribunal, Taylor expresó: "Vos también te podés haber confundido. Porque vos te vas a Bariloche, no tenés nada que perder. No tenés padre, no tenés marido, no tenés hijos. ¿Qué te importa? Cinco minutos de gloria. Lo que yo quiero dejar claro es el dolor que esta persona ha causado”, relató la amiga del viudo en el juicio.

Inés Ongay no dio más notas a los medios porque entendió que se trata de un capítulo cerrado, y sólo accedió a brindar su ultimo testimonio para el documental de Netflix. La mujer continúa vivienda en una casa humilde del barrio Melipal de Bariloche donde se dedica a restaurar muebles.

Inés era amiga íntima de María Marta y la recordó con gran cariño. Dijo que se conocían desde los 11 años y mantuvieron una amistad que perduró en el tiempo. Además, dijo que apenas se enteró de su muerto, no dejó de pensar que la habían matado.