Cárcel para menores, tema de debate

El gobierno nacional quiere bajar la edad de imputabilidad, con lo que adolescentes de entre 14 y 16 años podrían ser condenados por delitos graves y enviados a reformatorios, algo similar a lo que ocurre hoy con los adolescentes en conflicto bajo la ley de entre 16 y 18 años. El proyecto se debatirá en el Congreso, aunque ya está en discusión en distintos sectores de la provincia.

“La discusión hay que darla. Es una discusión que se dio en todo el mundo. Quizás el comité de expertos considere que hay que sancionar una ley especial para que tengan un tratamiento especial”, manifestó el gobernador Alberto Weretilneck sobre la propuesta de Nación. El gobernador podría jugar un rol clave para interceder ante los senadores en caso de que la propuesta llegue al recinto. Su opinión, en principio, no es terminante, aunque hizo guiños a favor de bajar la edad. “Cuando un menor comete un homicidio en la provincia no es puesto a disposición de la Justicia. Se lo devuelven a sus padres, entonces debemos darnos un debate en serio”, manifestó. Y pidió “contemplar a la víctima”, similar a lo que reclamaron organismos de lucha contra la impunidad en General Roca.

Mucho más cauto fue Ulises González, referente de la lucha antiimpunidad en la ciudad. “Es algo muy delicado. Hay que pensarlo bien. Hay chicos con antecedentes feos, pero no por eso hay que incluir a todos. Creo que la mayoría de los menores no están inclinados a la maldad. Hay que debatirlo mucho con jueces y especialistas”, opinó.

Por su parte, el juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, aseguró que hay “evidencia científica” de que los adolescentes no procesan ideas o sentimientos de la misma manera que los adultos, por lo que sus acciones no pueden ser medidas con la misma vara. “No es un alegato anticipado -advirtió-, sino que pretendo alertar que desde la ciencia empírica se ha demostrado que un menor no razona como un adulto”.

El padre Pancho, cura del barrio San Pablo, sí se opone en forma tajante. “Deberíamos trabajar en una manera preventiva para que los chicos no estén en una situación delictiva, pero eso no se discute. Tenemos pocos años de continuidad de democracia y tenemos que discutir qué política queremos. Hay situaciones vulnerables que no se están atendiendo”, manifestó el cura párroco.