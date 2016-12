Canilla libre: la ciudad derrocha agua sin parar

La ciudad consume una barbaridad de agua corriente. Son 17 millones de litros más de lo razonable por día los que se utilizan. Esto surge de las mediciones que realiza Aguas Rionegrinas sobre las 30 mil cuentas que tiene en Cipolletti. Y no es un fenómeno aislado: el derroche también está presente en otras ciudades de la provincia y el país.

El titular local del organismo provincial, Claudio Celiz, informó que la ciudad “debería consumir 31 mil metros cúbicos por día, que equivalen a 31 millones de litros. Pero la realidad es que inyectamos a la red 48 mil metros cúbicos”.

Estos números, aunque ya son exagerados y reflejan el despilfarro de un recurso que no se aprecia como escaso y no renovable, no tocan un techo, ya que durante la época estival el consumo se dispara aún más. En días calurosos como los de esta semana, a veces se registran picos de consumo que rondan los 51 mil metros cúbicos, lo que representa el máximo de la capacidad de agua que puede inyectar el organismo a la red local.

Celiz vinculó estos niveles de consumo al uso irracional del agua potable que realizan los vecinos y que se materializa en situaciones muy cotidianas, como manguerear las veredas o las calles, lavar los autos en la vía pública, utilizar los lavarropas automáticos con programas muy prolongados y llenar piletas de natación. Para la mayoría de estas tareas es necesario recurrir a otro tipo de fuentes, como el agua de pozo o la compra de agua a granel.

El jefe de servicio de ARSA reconoció que el exceso de consumo que se registra también puede estar motivado por las pérdidas que detectan y resuelven a diario, sumado a las conexiones clandestinas que intentan descifrar. No obstante, aseguró está dado principalmente por el derroche de agua que realizan los vecinos.

“Hay que ser conscientes de que el agua que se tira se pierde, es un recurso escaso y no renovable”, añadió. Por eso, comenzarán a trabajar fuertemente en campañas de concientización que reparen en el cuidado del agua potable.

Insistió en que en el hogar de una familia tipo lo justo sería consumir mil litros por día; y aun así Cipolletti estaría muy lejos de las cantidades que se utilizan en algunos países europeos, donde el consumo promedia los 300 litros por día, e incluso menos. Hablamos de lo requerido para la alimentación, la higiene personal y de la casa.

Con estos niveles de consumo, es esperable que la red local sufra algunas bajas de presión a lo largo del verano. Además, con las altas temperaturas, comienzan a llenarse las piletas y, según Celiz, esto condiciona bastante la provisión regular del servicio.

Sin servicio por una conexión clandestina

Con más de 30 ºC, la de ayer fue una de las jornadas que en ARSA consideran críticas. El intenso calor genera picos de consumo y la red de agua potable trabajaba al límite de sus posibilidades. Hasta que poco después del mediodía colapsó y hubo que cortar el suministro. Sin embargo, la falla que afectó ayer a toda la ciudad no fue por el nivel de consumo, sino por un intento de conexión ilegal en una ex toma de tierras.

Según aseguraron desde Aguas Rionegrinas, vecinos de La Esperanza intentaron abrir una nueva conexión para abastecerse de agua y rompieron un caño maestro, lo que obligó a cortar el bombeo durante unas seis horas.

En los hogares donde el uso de agua es excesivo sufrieron el doble porque se quedaron sin reservas en el tanque, hasta que la empresa volvió a prender las bombas de la potabilizadora.

Las conexiones irregulares son un problema cada vez mayor, que afecta tanto a la empresa como a los usuarios legales del servicio. Desde ARSA informaron que la compañía se encuentra en la búsqueda de las conexiones clandestinas para desarticularlas.

La situación no sólo se da en las tomas de tierras, donde no hay otra forma de acceder al servicio, sino también en muchos hogares. Los frentistas colocan una bifurcación en el ingreso a las cañerías para que el consumo medido sea menor al real.

También hay muchas casas con filtraciones sin detectar, hasta que la boleta genera reclamos. En ARSA explicaron que ante las quejas comparan el consumo con igual período del año pasado, y si el número es muy alto y llama la atención, le avisan al propietario para que verifique sus instalaciones. En caso de que no se registren pérdidas, entonces Aguas Rionegrinas inspecciona el lugar.

“Vamos a empezar a detectar los by pass, haremos la desconexión e intimaremos al propietario a que regularice su situación”, contó Celiz.

La firma no tiene estimaciones sobre la cantidad de conexiones truchas.