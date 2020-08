Buteler valoró el trabajo del personal de salud y pidió "responsabilidad" a la gente

"Estamos atravesando uno de los momentos más complejos desde que comenzó la pandemia, por la cantidad de casos registrados”, indicó.

En ese sentido, subrayó que "todos sabemos que el sistema de salud se empieza a resentir porque durante estos cinco meses el personal está estresado en función de la cantidad de casos de Covid-19, más las patologías propias del invierno que debe atender y todo lo que implica una sociedad en movimiento, como los accidentes de tránsito".

"Por eso, lo que le decimos a la gente es que la solución no es local, provincial o nacional, ni tiene que ver estrictamente con los gobiernos o los directores de los hospitales sino que tiene que ver con que nos cuidemos entre todos, y seamos conscientes y responsables a la hora de relacionarnos con el otro, y de cumplir con las medidas sanitarias", exhortó. "Sino, va a llegar un punto donde no va a quedar otra opción que volver hacia atrás en ciertas actividades, que es lo que nosotros no queremos, porque sabemos de la necesidades económicas de la gente y de lo importante que fue haber flexibilizado las actividades económicas para mantener las fuentes de trabajo de los rionegrinos", agregó.

En consecuencia, el ministro reiteró: "Pedimos mucha responsabilidad a la gente. Que se cuiden en función de su salud, la de sus familiares y amigos, y por los trabajadores del sistema de salud pública y privada que hacen todo lo posible para mantenerlo funcionando, cosa que no es tarea sencilla, por lo que merecen un reconocimiento no solo en los aplausos, sino en hechos concretos".

Y remarcó: "Nuestro aporte, el de todos, para valorar el esfuerzo gigante de los trabajadores de salud es cuidarnos. Está demostrado que los brotes han surgido por las reuniones sociales donde la gente comparte un asado o un mate en un ámbito cerrado, y ahí los contagios se reproducen rápidamente.Los contagios no vienen de las actividades formales, ni de un comercio ni de un gimnasio, vienen de los encuentros que se producen sin cumplir con las normas sanitarias correspondientes, entonces, hay que ser responsables", puntualizó.

"Se están reforzando los controles y las multas, pero si no logramos contener los contagios, seguramente tengamos que volver para atrás en las fases", advirtió Buteler.