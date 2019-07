Buscan bajar los alquileres de los locales comerciales

En busca de un entendimiento y de generar alternativas, el titular de la CIC, José Luis Bunter, se ha comunicado con el referente de los martilleros, Florentino Soules, en procura de concretar una reunión entre sus instituciones y buscar alternativas que sean beneficiosas para ambas partes.

Se quiere evitar al máximo la posibilidad de distorsiones e interferencias innecesarias y que las condiciones y, en particular, las comisiones no sean tan gravosas como son en la actualidad.

Al efecto, una propuesta pasaría por la confección de tablas con valores para sectores de la actividad mercantil, tipo de instalaciones y zonas de la ciudad. Con ello, quienes buscan alquileres podrían orientarse de forma adecuada y evitar tener que hacerse cargo de montos que después les resulten onerosos.

De acuerdo con Bunter, en el área céntrica se pueden encontrar alquileres entre 30.000 y 80.000 pesos y aun más, dependiendo de las dimensiones del local y de sus comodidades y servicios. Indicó que en un café de la calle Roca se está pagando unos 55.000 pesos mensuales por el alquiler. “Cuántos cafés hay que vender para poder pagar esa cifra”, se preguntó y recordó que los propietarios además deben pagar los sueldos, los aportes patronales e impuestos, y los servicios de agua, luz y gas, entre otros costos fijos.

Ante este panorama, llegó el momento de intentar un entendimiento con el sector inmobiliario, pero también con los particulares que alquilan locales para que todos juntos alivianen un poco la enorme carga que soporta el comercio.

Diferencias sobre el nivel de ventas

Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa se dio a conocer el fin de semana que en junio se produjo en el país un aumento del 18,2% en las ventas minoristas, en relación con mayo, aunque el resultado interanual, es decir, de junio 2019 en relación con mismo mes de 2018, sigue siendo muy negativo, con un 12,2% de caída.

En la cámara cipoleña, por su parte, consideraron demasiado “generosa” la estimación para la suba de mayo a junio y dijeron que en la ciudad no creció más de un 10% o 12%. Piensan que el monto “optimista” de la CAME tiene que ver con los promedios. Otros no son tan delicados y atribuyen el 18,2% difundido al momento electoral y las preferencias políticas que se van dando.