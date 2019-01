Embed

Al respecto de la pérdida, comentó que se trata de la manguera que se conecta al medidor y que se encuentra ubicada por debajo de un árbol en su vereda, por lo que las raíces habrían sido las que provocaron los daños. De esta manera, el agua que debería estar ingresando en su vivienda, ahora está saliendo a chorros y esparciéndose por varias cuadras. "A la noche se escucha como cae el agua, es impresionante", agregó.

Hasta los vecinos se sienten molestos por la pérdida. A pesar de los reclamos, aún no solucionaron el problema.

"A penas comenzó todo este tema me comuniqué con el 0800 de ARSA pero nunca me dieron un número de reclamo. En todas las oportunidades que hablé con la administración me dijeron que iban a mandar a alguien por la mañana y no fue así. Después de unos días recibí la llamada de un representante de la empresa, él me dijo que no podían hacerse cargo porque necesitaban, primero, sacar el árbol que estaba generando el problema y que ese era un trabajo que tenía que hacer la Municipalidad", detalló Camila.

La pérdida de agua se encuentra en la calle Homero Manzi, en el barrio 1200 Viviendas.

Sin embargo, cuando se acercó al Municipio no recibió la respuesta que esperaba. "Cuando llegué con el informe que me habían dado de Aguas Rionegrinas me dijeron que no podían hacer nada, que no era su responsabilidad y que si quería sacar el árbol tenía que pagar $15 mil. Yo no sé qué hacer, no tengo ni una gota de agua y ellos se pasan la bola para no hacerse cargo", concluyó.

Desde ARSA aseguran que la responsabilidad es del Municipio

En diálogo con este diario, el titular local de Aguas Rionegrinas, Claudio Celiz, explicó que están al tanto del caso y que están haciendo todo lo posible para acelerar los trámites en la Municipalidad.

"Yo hablé con la señora y le pedimos la extracción del árbol porque la manguera esta colocada por debajo y se rompió. Me comprometí a darle un informe para que el Municipio se hiciera cargo de esta tarea y, después de esto, vamos a poder comenzar con las tareas de reparación. Nos estamos ocupando del tema, lo tenemos presente", informó.

Por su parte, comentó que ellos no pueden remover el árbol porque es una tarea peligrosa para los operarios y que hay que sacarlo de raíz para que la manguera no vuelva a romperse.

¿Cuál fue la respuesta de la Municipalidad de Cipolletti?

Desde el área se Servicios Públicos de la Municipalidad tomaron el reclamo realizado por LMC ayer por la tarde y se comprometieron a contactarse con la vecina para darle una pronta solución. Sin embargo, Camila aún no recibió ningún tipo de llamado y continúa sin agua, un día más.