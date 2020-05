Boschi se sumó al reclamo por la falta de sesiones

Para sesionar, se debe convocar antes a comisión parlamentaria, en la que se establece el orden del día de una sesión. Al efecto, se tiene que notificar a sus miembros con "24 horas de anticipación y hasta ahora no hemos tenido ninguna comunicación en ese sentido", expresó la concejala.

Boschi recordó que desde el 26 de marzo que no se sesiona. En aquella vez se aprobó eximir del pago de tasas a los comercios que no han podido trabajar durante la cuarentena por no pertenecer a los rubros esenciales. Indicó que, desde entonces, ella ha presentado no menos de dos iniciativas y su colega Pierucci una de su autoría que ya está en condiciones de ser discutida.

Refirió, por último, que existe la determinación de abordar propuestas vinculadas a la cuarentena que están esperando por una definición.

