En el local peronista y kirchnerista de Teniente Ibáñez casi La Esmeralda había ayer una gran euforia. El lugar se convirtió en el búnker partidario donde se efectuaron los cómputos de los resultados que iban acercando los fiscales de mesa. Desde el inicio, hubo una tendencia a favor de la candidatura de María Emilia Soria y Ramón Chiocconi, que paulatinamente se fue consolidando.

Los cómputos preliminares de anoche, con 184 mesas escrutadas de 188, indicaban que el FpV se imponía con 12.837 votos (28,8 por ciento), en tanto que Juntos Somos Río Negro lograba 12.073 (27,09%) y Cambiemos 11.283 (25,31%). Los seguían después la Coalición Cívica-ARI con 4902 votos (11%), el Frente de Izquierda de los Trabajadores 1262 (2,83%), el partido Socialista 1260 (2,83%) y la Izquierda al Frente por el Socialismo 957 (2,15%).

El dirigente Oscar Rodríguez manifestó su satisfacción por los resultados, los que marcan “un voto castigo tanto para el intendente Aníbal Tortoriello como para el gobernador Alberto Weretilneck”, enfatizó.

Para él, el voto popular cuestionó a la administración municipal “porque es pésima” y no ha dado respuesta a “ninguno de los reclamos y necesidades de la comunidad”. En cuanto a Weretilneck, “la derrota en su propia ciudad muestra que ya empezó su ocaso y que ya no es el líder carismático de Cipolletti. No es verdad que se nacionalizaron aquí las elecciones, lo que pasó es que el gobierno local y el provincial son malos y así lo siente el pueblo”, afirmó.

“Este triunfo es el resultado del cansancio y el malestar del pueblo con la mala gestión municipal y provincial, y también es el fruto del trabajo que ha desplegado la militancia”. Oscar Rodríguez. Referente del Frente para la Victoria de Cipolletti

12.837 votos obtenía el FpV en las PASO de la ciudad.

El nucleamiento de peronistas y aliados le sacaba 764 votos de diferencia a JSRN y 1554 a Cambiemos. Los resultados fueron inesperados y golpearon tanto a Tortoriello como a Weretilneck.

Cambiemos ve auspiciosos los resultados

Los principales referentes de Cambiemos en la ciudad y la provincia consideraron “auspiciosos”, con vistas a los comicios legislativos de octubre, los resultados que arrojaron las PASO tanto en Cipolletti como en todo Río Negro. Para el sector, la votación fue “más que aceptable” y permitirá trabajar con decisión para lograr una de las dos bancas de diputados nacionales que están en juego.

En el local partidario de calle 9 de Julio se dieron cita anoche la candidata Lorena Matzen, el intendente Aníbal Tortoriello, el diputado Sergio Wisky y el secretario de Gobierno, Diego Vázquez.

En particular, para el sector resultó “muy positivo” el posicionamiento provincial de Matzen por sobre el oficialismo de JSRN, lo que abre las puertas a una firme lucha por un lugar en el Congreso. A nivel local, también se ponderaron los resultados porque la distancia con el oficialismo y el FpV no fue holgada y permite avizorar la posibilidad de una remontada.

Para los dirigentes, en Río Negro se dio una “nacionalización” clara de los comicios, lo que perjudicó a la lista del gobierno de Alberto Weretilneck.