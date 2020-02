Luego de la constatación, una resolución del Juzgado Civil N° 1 de Cipolletti decretó la medida cautelar de no innovar y le ordenó al demandado “abstenerse de permitir nuevos ingresos y ocupaciones en el inmueble en cuestión, debiendo cesar el acopio de materiales de construcción y paralizar la obra destinada a edificar vivienda”.

El 26 de enero de 2018, el mismo juzgado, luego de corroborarse el incumplimiento de la prohibición de innovar, intimó a acatar la medida bajo apercibimiento de una multa diaria de 2.000 pesos, conocida judicialmente como astreintes.

A su vez, el 2 de julio de 2018 el Juzgado de Faltas de la municipalidad condenó al responsable del loteo a pagar la suma de 440.000 pesos en concepto de multa por las infracciones generadas por la realización de un loteo no autorizado.

Finalmente, el chacarero que inició la demanda solicitó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de Cipolletti la consolidación de la decisión de primera instancia.

Ese tribunal resolvió efectivizar el apercibimiento dispuesto y remitir copia de las actuaciones a la Fiscalía de Cipolletti. Será ahora el Juzgado de primera instancia el que deberá liquidar el importe de la multa consolidada, que podría superar el millón de pesos, teniendo en cuenta -también- la multa de la Municipalidad.

El caso, en primera persona

El 18 de enero de 2020, el productor que impulsó la demanda dialogó con LM Cipolletti y contó los detalles sobre la problemática, como así también un poco de su historia en la región.

El hombre tiene 60 años es ingeniero agrónomo y su chacra de cinco hectáreas de uva se encuentra ubicada en Ferri, en un área rural con restricciones concretas, donde no se puede construir viviendas. Un día, otro productor decidió dividir su terreno en 120 lotes y vender, por lo que decidió iniciar acciones legales contra el vecino que avanzó con el fraccionamiento y contra la Municipalidad.

El loteo que está pegado a su chacra tomó parte de la acequia que riega esas tierras, por lo que el propietario tampoco puede ingresar a limpiar parte del canal que le toca. Ni él ni el Consorcio.

Al respecto, advirtió que los problemas -que hace alrededor de dos años eran potenciales- cada vez son más concretos a medida que se consolida el loteo.

El chacarero contó que demandó al vecino para que no siguiera adelante con su proyecto de loteo, pero aseguró que nunca dejó de avanzar, pese a la orden judicial de no innovar que dictó la Justicia Civil. "Hizo caso omiso e innovó innumerables veces", detalló.

Antes de tomar acciones legales, también hizo el reclamo ante el Ejecutivo, pero no logró revertir la situación. Por eso también demandó al Municipio. "No hizo lo suficiente para velar por el Código de Edificación e impedir esa situación. Si colocó una faja, no la cumplió; y luego le puso una multa de más de 400 mil pesos, que no cobró. Eso es lo mismo que nada", advirtió el ingeniero.

Dijo que no está en contra de la gente que necesita acceder a la tierra. "Yo defiendo mi producción, que es mi medio de vida. En zona de chacras no es posible hacer un barrio, está prohibido", reiteró con mayor énfasis.

Hay motivos razonables para sostener que un barrio no puede convivir bien con una chacra en producción al lado. Incluso, otro productor lindante, que tenía plantas de ciruelas, llegó a hacer la presentación, pero un cáncer le llevó la vida.

Por otra parte, el ingeniero agrónomo explicó a este medio semanas atrás que la mayoría de las plagas son atraídas y proliferan en ambientes de luz. "No es lo mismo el farolito de una casa o dos, a que haya 120 viviendas con luz y las calles internas tengan alumbrado público", ilustró.

