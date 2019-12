Se prendió fuego una casa en Ferri y toda una familia se quedó en la calle

Según contó la mujer a LM Cipolletti el fuego inició ayer al mediodía cuando se encontraban en la entrega de yunques del colegio industrial, ya que su hijo mayor egresó.

“Terminó el acto y estaba esperando el colectivo cuando me llamó una vecina y me contó que se prendía fuego mi casa. Entre en desesperación y frené un auto que pasada y le pedí si me podía llevar. Cuando llegué no lo podía creer, toda mi casa estaba envuelta en llamas, ya no quedaba nada”, relató entre lágrimas.

La casa era una construcción humilde ubicada en el sector C, manzana 3. Contaba en la zona de adelante con dos habitaciones con una división de durlock, y la parte de atrás donde estaba la cocina y el baño. Creen que el fuego pudo iniciarse por un cortocircuito en la zona de la cocina.

“Los bomberos demoraron en llegar, pero es entendible por la distancia. Sólo me quedaron algunas paredes y la losa. El resto lo perdimos todo. Estaba construyendo el baño y la cocina, de a poquito. Ahora nos prestaron un quincho donde dormir hasta que podamos conseguir un lugar o reconstruir la casa”, explicó Analía.

La familia es muy querida y respetada por todo en Ferri, y por eso ya recibieron una gran cantidad de ayuda. Ella es la portera de la escuela primaria 36 del barrio, y también es trabajadora de casas particulares. Además, los sábados vendía empanadas.

“Soy una persona que nunca pedí nada, todo lo que tenía fue por esfuerzo. La gente me ayudó mucho, y lo que estoy necesitando con más urgencia son materiales para intentar arreglar mi casa”, indicó.

Quienes deseen contactarse con Analía puede llamar por teléfono o escribir por WhatsApp al 2996285990.