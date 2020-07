Basta con visitar las instalaciones donde la gente acude cuando tiene una urgencia y observar el estado de destrucción que tienen algunas aberturas. "Aparte de romper y robar cosas de la institución, maltratan al personal cuando, por ejemplo, se prioriza la atención de otra persona que llegó descompuesta", indicó Muñoz.

Las agresiones también se producen si, eventualmente, la persona que llama a la ambulancia se ofusca porque tarda en llegar y termina agrediendo al personal. "Hemos llegado a sufrir agresiones físicas que han quedado plasmadas en las denuncias policiales. O te amenazan con decirte que saben dónde vivís o qué hacés ", acotó Muñoz.

Por eso, celebró la iniciativa de los concejales que fue ley para sancionar -con multas- a los vecinos que maltratan, hostigan e intimidan al personal de Salud y otros trabajadores esenciales, ya que "es parte del reconocimiento a nuestra tarea cuando trabajamos por la vida de las personas".

HOSPITAL Autoridades del hospital cipoleño repudiaron las agresiones Anahi Cárdena

Advirtió, además, que la falta de respeto ha llegado tan lejos que a veces tienen que soportar el insulto de menores de edad que se acercan hasta la guardia para pedir asistencia, bajo la responsabilidad de algún adulto.

"Vienen y te agreden, y como sabe que no pasa nada, lo sigue haciendo. Es de terror lo que hacen. Rompen cosas delante tuyo, te insultan, te amenazan. Se creen que por venir a una institución pública pueden hacer uso y abuso. Pero no es así. Así que me parece bueno que al menos nos puedan respaldar con una sanción, y que se lleve a cabo", sostuvo.

Hasta ahora, los trabajadores de la Salud sólo tenían como recurso la exposición policial y una custodia dentro de la guardia para resguardarlos, que varias veces ha sufrido también en carne propia las agresiones.

"Primero y principal, le pedimos a nuestros pacientes respeto y educación; y que repare también en la necesidad del otro. Porque para la gente todo es urgente, y aunque se le explica de buena manera, muchas veces tampoco le importa la urgencia del prójimo", cerró.

El sector de internación es otro de los blancos de ataques hacia el personal que allí se desempeña.