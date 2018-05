“Ese día estábamos esperando la audiencia y fue en el momento de almuerzo que yo me quedé solo en una silla y ahí se arrimó el comisario. Yo no sabía quién era. Vos sos el testigo me dijo. Él se acercó y se identificó como el comisario Parra. ¿Vos estás seguro que esa noche (Sandro Berthe, uno de los ocho policías imputados) trabajó? Lo único que te digo es que esa noche no trabajo porque yo le había dado franco”, relató el taxista frente a uno de los abogados querellantes.

El testigo luego comentó que Parra le dijo que lo iba a meter preso, y que podía estar diez año adentro si no decía lo que le pidió.

Parra se encontraba a cargo de la Comisaría Octava al momento de la desaparición de Solano. Se espera que hoy se le formulen los cargos.

Embed

LEÉ MÁS

El policía detenido por la causa Solano es cipoleño

Ordenaron detener a un comisario en la causa por Daniel Solano por "apretar" a un testigo