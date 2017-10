Asfaltaron el tramo del DVN de la calle Saturnino Franco

El sector ya concluido ha empezado a ser utilizado por los automovilistas, que han visto mejorada la circulación cotidiana. Además, el paisaje mismo del DVN ha cambiado y mejorado mucho, terminando con una de las fuentes de polvaredas siempre molesta.

El dirigente Víctor Alarcón comunicó el “importante avance” de los trabajos y estimó que por el ritmo con que se están desarrollando las tareas resulta muy probable que para fin de año se finalice la parte pendiente del PI.

“Es una calle ancha y muy útil para todos”, enfatizó y se congratuló de que ya se haya terminado con el asfaltado de la calle Presidente Illia, con lo cual la conectividad y el transporte en la zona han dado un gran paso adelante.

El dirigente del grupo de trabajo de los vecinos destacó, por otro lado, los planes existentes para la apertura de la calle Venezuela, otro posible acceso al Distrito. En la actualidad, la traza de la arteria está cortada por tierras rurales pero hay conversaciones con los propietarios para extenderla.

Si bien Alarcón celebró las mejoras viales, no dejó de criticar al intendente Aníbal Tortoriello porque sigue sin recibir a los pobladores del DVN que le solicitaron hace meses una audiencia para tratar otros problemas. “Parece que no quiere recibir a nadie de los barrios. Eso no está bien”, afirmó.