Arrancó la temporada de riego y los canales se llenaron de mugre

Con fondos de Nación, desde hace un par de años se ha entubado todo el desagüe de la Juan Domingo Perón, desde la Ruta 65 hacía el Anai Mapu.

Sin embargo, la frondosa alameda que perdura y acompaña el paisaje de los barrios Magister, CGT, el ingreso al Parque Industrial y 66 Viviendas entre otros, perduró.

Es una mala costumbre que en los meses de otoño e invierno, cuando no se utiliza el servicio de riego, malos vecinos usen la zanja a modo de tacho de basura.

Botellas, gomas, yuyos, desperdicios de todo tipo se acumula entre hojas de árboles y desechos orgánicos propios de la naturaleza en las estaciones transcurridas entre una y otra temporada.

Una de las tareas previas, cada vez menos intensa por parte del Consorcio de Riego, era la limpieza de los mismos. Pero este año todo estuvo ausente y la combinación de basura con agua dentro del canal comenzó a ser un combo peligroso, más allá de evidenciar la desidia y la falta de labores por la concesionaria del mismo.

Llegó

El curso del agua ya se hizo presente en sector, y con las pocos condiciones dadas no pasarán muchos días en los que se empiecen a reportar complicaciones.

Además, el caudal comenzará con 10 metros cúbicos por segundo, muy por debajo de los 70 que pueden circular por las diez compuertas del Dique Ballester.

Una de las obras de ingeniería que más enorgullece al Alto Valle, en estado deplorable en pleno casco urbano de la ciudad de Cipolletti, lo que también repercute en el mal servicio.

El canal principal de riego tiene 130 kilómetros de extensión e irriga unas 35.000 hectáreas. Su recorrido se divide en una compleja red de canales primarios, secundarios y terciarios y un sistema de desagües.

-> Lo que queda de los años más exitosos para la producción

Ya no son tiempos de bonanza para la fruticultura en general y el consorcio de riego del Alto Valle. De las 60.000 hectáreas que llegaron a provisionarse de agua a través del sistema de canales que ideó el Ingeniero César Cipolletti, queda poco y ahora suma la falta de mantenimiento en el arranque de cada temporada. En la tarea, también hay mucha responsabilidad de los vecinos que no colaboraron en evitar poner basura en los conductores. Y el avance de la urbanización en combinación con la creación de loteos donde antes había peras y manzana modificó el paisaje no sólo de esta ciudad, sino de el Alto Valle rionegrino. Si no se toma nota a tiempo de este fenómeno de suciedad, no tardará mucho en aparecer los primeros inconvenientes.