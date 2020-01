Arquitectos lamentaron que pongan freno a la nueva Muni

El edificio municipal que impulsaba Aníbal Tortoriello iba a estar emplazado en el predio de Kennedy y Alem y contaría con 45 mil metros cuadrados cubiertos. Proyectaba una planta baja y un primer piso, integrados a un patio central abierto, una plaza, una explanada de acceso, locales comerciales, oficinas, viviendas y una playa de estacionamiento.

La iniciativa también contemplaba otro edificio menor en las calles Belgrano y Arenales, cerca de la actual sede de la delegación municipal de zona norte.

Analía Caballero, una de las arquitectas cipoleñas ganadoras del concurso, dijo que no pierde las esperanzas de que se vaya a hacer más adelante. "Entiendo que puede pasar, los edificios públicos tienen mucha gestión detrás. Entiendo, además, que hay otras necesidades para este Gobierno, quiero creer que es así; que es una decisión política y la realidad te va marcando la agenda".

La profesional que diseñó la futura sede de la comuna evaluó: "Me parece que tiene que ver con eso. Pero cuando la Municipalidad disponga de recursos y voluntad, ojalá que lo tenga en cuenta, porque este proyecto es de la ciudad. Eso es lo que hay que valorar y recalcar".

Los cuatro proyectistas que ganaron el concurso y recibieron como premio alrededor de 300 mil pesos para ejecutar el diseño se enteraron por el diario de la decisión del intendente Claudio Di Tella.

Entregaron el proyecto pocos días antes del traspaso de gobierno y todavía la Muni les adeuda honorarios, aunque son optimistas y confían en que una vez que el Ejecutivo local termine de ordenar las cuentas, se pondrá al día.

“Quiero creer que el pago no se extenderá mucho más y saldrá en estos días”, acotó Caballero. En tanto, agregó: “El proyecto está listo y es de la ciudad, de los cipoleños. Yo me crié en Cipolletti, y entiendo que es un edificio importante para la comunidad, que hace al patrimonio de la ciudad. Por eso, no pierdo las esperanzas de que se vaya a hacer. Quizás no sea ahora y sea más adelante, en otro momento”.

Recuadro-en-tres-pasos-página-11.jpg

LEÉ MÁS

Las mujeres que rompen barreras en la Municipalidad de Cipolletti

Desarrollo Humano modificará todo su organigrama