Arbitrajes lamentables: Bruno Amiconi, otro abonado a los papelones

Es evidente que en nuestro país ser colegiado presenta una complejidad que otros países no tienen por cómo se vive el fútbol en Argentina, pero eso no justifica algunos desempeños que, como mínimo, ameritan que el Consejo Federal tome cartas en el asunto.

Cada vez hay más transmisiones por streaming, pero incluso a la vista de todo el mundo, esto no cambia. Por el contrario, los árbitros que se ven involucrados en los escándalos son premiados constantemente con ascensos a Primera Nacional, Liga Profesional o partidos de los grandes en Copa Argentina. Adrián Franklin, Lucas Novelli Sanz, Luis Lobo Medina o Nahuel Viñas son apenas algunos ejemplos.

Ni hablar de los suculentos honorarios que se llevan árbitros y jueces de línea después de hacer mal su trabajo, como pasó el último domingo en La Visera entre Cipolletti y Villa Mitre con Bruno Amiconi como protagonista.

Las sospechas en el fútbol siempre están, pero este no es el caso de una instancia decisiva o de un club históricamente beneficiado. Por el contrario, Villa Mitre padeció un robo flagrante en la final por el ascenso ante Güemes de Santiago en la cancha de Instituto en enero del 2021.

Pero los fallos insólitos que favorecieron a la visita en la tarde del domingo vuelve a exponer que Amiconi es, por lo menos, mal árbitro y deben tomarse cartas en el asunto. Y esto va más allá de Cipolletti o de cualquier club. Si nadie del Consejo Federal llama la atención ante estas situaciones, seguirán ocurriendo. Tampoco hay que olvidar la colaboración de los líneas Joaquín Badano y Carlos Viglietti, que conformaron el trío arbitral en reiteradas oportunidades anteriormente.

Este mismo juez tiene antecedentes en el mismo sentido que se viene explicando en este texto, porque sus desempeños llaman la atención de los clubes apenas es designado. No es la primera vez que tiene una tarde así. A Cipo le pasa también con Marcelo Alejandro Sanz, que ya lo tiene alquilado.

Amiconi tiene un antecedente de un partido del Federal B en el que terminó agredido. Luego de otro arbitraje que generó protestas, la terna fue agredida por gente de Juventud de Pergamino, local de Independiente de Chivilcoy en un partido del 2017. Las agresiones fueron brutales (uno de los colegiados llegó a perder el conocimiento por los golpes) y bajo ningún punto se pueden justificar.

Siempre es pertinente recordar que Independiente de Chivilcoy es el club con el que está identificado Gustavo Bassi, quien fuera juez en primera división muchos años y ahora es encargado de los árbitros en el Consejo Federal.

En La Visera, la postura de Amiconi fue sonreír a la platea cuando abandonaba el campo de juego después del partido. Es conocido su comportamiento dentro del campo, ya que es un árbitro prepotente que suele gesticular bastante y en vez de generar confianza con su tarea, irrita. Afortunadamente, las protestas en Cipo no pasaron a mayores luego del bochornoso arbitraje, pero es necesario que las autoridades del Consejo cambien estas situaciones.

A Cabral, el 9 de Cipo, lo matan a golpes todos los partidos y no se ve la misma rigurosidad que tuvo Amiconi con Rodríguez en el penal que cobró para Villa Mitre. No existe criterio alguno, cobran lo que quieren cuando quieren. Ni hablar de las faltas inexistentes sancionadas a Pope Díaz y la dos de Amarfil cuando Cipo intentaba atacar en el segundo tiempo, o el agarrón que el árbitro dijo no ver de Federico Mancinelli a Cabral.

Por un lado, por lo deportivo. No puede ser que haya arbitrajes impresentables que se paseen por las canchas del país y encima se los premien. El fútbol en el interior parece un chiste con estos arbitrajes. Pero lo que es más grave: en una sociedad que tiene conflictos y violencia todos los días, la tragedia puede estar a la vuelta de la esquina si no se frenan los problemas a tiempo.