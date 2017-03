Apuran la limpieza de los canales antes de las lluvias

Autoridades del Municipio recorrieron ayer el desagüe Curri Lamuel, que va desde calle Buenos Aires hasta el canal P2, paralelo a la Circunvalación y Arturo Illia, para mostrar el trabajo que están realizando en la limpieza de los canales para evitar inundaciones por futuras lluvias prominentes. La comuna y el Consorcio de Regantes definieron un plan de trabajos para que los desagües locales puedan evacuar el agua de las calles y el de Curri Lamuel fue el primero en ser ampliado.

Luego del temporal de octubre de 2016, que produjo el último colapso en las redes de desagote se decidió, finalmente, proceder a realizar tareas de limpieza que puedan beneficiar a la ciudad en un futuro para prevenir inconvenientes y en el ensanchamiento de algunos tramos de los canales.

Comenzaron a principios de marzo y ya se logró desmalezar alrededor de tres kilómetros. Además de retirar árboles, álamos y yuyos, también se pudo agrandar el espacio para permitir que el caudal de agua fluya de manera eficiente.

En cuanto al P2, los trabajos empezarán en abril, una vez que haya terminado la temporada de riego en el Alto Valle.

Para llevar adelante las obras, contaron con dos máquinas excavadoras y cuatro camiones y, si bien el desagüe estaba descuidado, las quejas por la basura tirada por los vecinos no tardaron en llegar. El presidente del Consorcio de Riego aseguró que se encontraron con muchas bolsas con hojas recolectadas y todo tipo de objetos y que, por esta razón, los ciudadanos también deberían tomar conciencia sobre el daño que causan a diario al tirar residuos en la vía pública.

“Hemos sacado de todo, ya se había hecho una limpieza previa y se habían hecho 250 viajes sacando cosas de adentro. Y eso no cae sólo, es la gente que tira. Si no colaboran, bueno, en el Municipio no somos magos. Entre todos debemos mantener la limpieza”, sentenció el presidente del Consorcio, Eduardo Artero.

El presupuesto de la primera instancia de esta obra fue de 700 mil pesos y el plazo para terminarla es de un mes. Además de realizar tareas de limpieza, también retiraron álamos de un lado del desagüe pero otros fueron mantenidos para crear una barrera de contención.

A su vez, el intendente Aníbal Tortoriello remarcó el dedicado trabajo que se está llevando adelante y la eficiencia de la maquinaria que también está ayudando a crear un ensanchamiento. “Todo el tramo en el que se trabajó estaba lleno de árboles, ahora está muy limpio”, aseguró.

Por otro lado, el P2 deberá esperar hasta el mes que viene para poder ser desmalezado. Sin embargo, las autoridades hicieron hincapié en algunos inconvenientes que podrían influir negativamente en la labor. Existe una gran presencia de gallineros, criaderos de chanchos, letrinas, quintas, depósitos y, a su vez, algunos vecinos instalaron un alambrado que no permite el pleno funcionamiento de la maquinaria. Las complicaciones no serían por la extensión del desagüe, sino de las trabas que se presentan día a día. “Todavía hay que hacer 500 viajes para sacar tierra pero el alambrado que han puesto los vecinos no nos deja limpiar. La gente, a veces, en vez de ayudar, sólo crea obstáculos”, explicó Artero.

No obstante, se espera que las obras puedan ser terminadas en tiempo y forma y que no sólo produzca grandes beneficios para Cipolletti, sino que los ciudadanos puedan sentirse seguros ante cualquier tipo de fenómeno climático que aqueje la localidad.

Para evitar que la ciudad vuelva a colapsar si hay tormentas fuertes, se deben ampliar los desagües de Curri Lamuel y el P2.

Un plan para evitar desgracias

En los últimos tres años hubo dos grandes inundaciones porque los desagües no pudieron contener el agua caída.

El Municipio y el Consorcio de Riego acordaron poner en marcha una limpieza profunda y, en algunos tramos, ampliar los cauces.

Para abril, antes de la época más lluviosa, estará listo el trabajo en Curri Lamuel. En el canal más grande, el P2, habrá que esperar el fin del riego de chacras.