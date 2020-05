"No vamos a volver a la misma escuela", dijo Carrizo, de Educación.

La reapertura de las escuelas será al final de la cuarentena. De hecho, aún no hay plazos concretos sobre la mesa para que niños, adolescentes y docentes vuelvan a las aulas. La determinación, compartida por el gobierno nacional y las provincias, no solo busca proteger a los más chicos, quienes en su mayoría no sufren g randes complicaciones de salud por el coronavirus pero contagian la enfermedad, sino que la clave es evitar la concentración de gente que genera la actividad escolar. En Río Negro, casi un tercio de la población está involucrada en una jornada de clases.