Alerta en el Distrito Vecinal por picaduras de arañas

La situación generó alarma y desde el Municipio salieron a pedir a los dueños de terrenos baldíos que limpien y fumiguen sus predios para evitar males mayores.

picadura araña

“Me dijeron que se trataba de una araña típica de la zona. Me internaron con suero y antibióticos. Me hicieron análisis completo de sangre y un electrocardiograma. Detectaron que la picadura provocó el incremento de los glóbulos blancos porque comenzó una infección en la pierna. Aún tengo certificado médico porque tengo el malestar y la pierna hinchada”, contó Fuentes a LM Cipolletti.

baldio

Por fortuna, la araña no le picó a alguno de sus hijos, ya que son alérgicos. “Creemos que salió de los descampados abandonados que tenemos en todo el DVN. Hay muchos yuyos en terrenos privados que no se limpian, y el Municipio tampoco limpia los espacios públicos. Hemos encontrado pequeñas víboras y arañas de todo tipo en baldíos, y creemos que si no se limpia con el calor la situación va a empeorar”, cuestionó el vecino.

Un nene del DVN también fue picado y sufrió hinchazón en el labio.