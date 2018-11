Ex trabajadores de Interlagos apelaron el fallo del juez

Los ex trabajadores de Interlagos no se resignan y continúan luchando para mantener sus fuentes laborales. Es por eso que ayer se acercaron a los tribunales de la Justicia cipoleña para apelar el fallo del juez Diego De Virgilio, que les negó la posibilidad de reanudar la producción de la fábrica por no haber alcanzado los dos tercios de empleados que tenía la empresa antes del cierre, tal como lo exige la ley de quiebras. Dicen que se trata de un requisito arbitrario que no garantiza la calidad humana de los integrantes de la cooperativa en formación.