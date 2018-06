Alegría y emoción por los 60 años del colegio Belgrano

El programa arrancó a las 15 e incluyó el plantado de un árbol y el descubrimiento de una placa recordatoria en la plaza San Martín, que rinde homenaje “al pueblo que lo hizo y a la comunidad educativa”.

A continuación, el numeroso público presente se tomó de las manos para dar un abrazo simbólico al colegio. Fue un momento que unió a varias generaciones que pasaron por las aulas de la entidad. Acto seguido, se descubrieron dos placas, correspondientes a las promociones 1981 y 1987.

Entre los presentes se contaron la directora Patricia Rotelli, el intendente Aníbal Tortoriello y destacadas figuras de la institución, como la ex docente Ida D’Anna, el ex directivo Luis Sánchez y la ex alumna, integrante de la primera promoción, Ángela Sotelo. Los tres últimos rememoraron la labor de personas que tuvieron un papel clave en la fundación y apertura del establecimiento, cuyo primer rector fue Carlos Raggio.

La comisión organizadora entregó pergaminos de reconocimiento a familiares de los fundadores y de las damas cooperadoras.

Aporte

El gobierno provincial entregó un aporte de $200.000 para celebrar el aniversario del colegio. El dinero se utilizará para pintar patios, pasillos y fachada del edificio. El gobernador Alberto Weretilneck destacó la historia del colegio y aseguró: “La creación del Belgrano es una muestra de lo que genera una comunidad cuando decide unirse por un objetivo común”.