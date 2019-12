Tras prestar juramento por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, Fernández brindó un mensaje ante la Asamblea Legislativa en el que llamó a la unidad de todos los argentinos "en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social fraterno y solidario", dijo.

En una ceremonia escueta, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner juraron sus cargos, recibieron los atributos y una gran ovación de los legisladores presentes, que además entonaron las estrofas de la Marcha Peronista.

El presidente Mauricio Macri apareció sobre el estrado para entregar la banda y el bastón, no cruzó miradas con la vicepresidenta electa y, luego de cumplir con sus funciones, se retiró.

Después sí fue el momento del discurso. Durante una hora, el flamante mandatario repasó los objetivos de su gobierno. En el comienzo, hizo hincapié en la importancia de la democracia como forma de gobierno y celebró que, a pesar de mejores o peores momentos, desde 1983 todos los conflictos y crisis internas se resolvieron con "más democracia".

También llamó a la unidad nacional con un abrazo fraterno y solidario. "Fraterno porque es hora de abrazar al diferente; solidario porque es tiempo de empezar por los últimos para poder llegar a todos", agregó.

"El 10 fue el día que la Argentina toda sepultó la más cruel de las dictaduras, hace 36 años Raúl Alfonsín asumía la presidencia, nos devolvió la institucionalidad perdida, desde entonces nuestro país atravesó distintos momentos, algunos más plácidos y otros más tristes, pero siempre preservamos la institucionalidad, siempre perseveramos en el funcionamiento de la República", manifestó.

"No quiero emplear frases jactadas, ni artificiales, quiero expresar de la manera más fiel el eco de miles voces que resuenan en toda la Argentina", manifestó el presidente y llamó a "recuperar los equilibrios sociales que hoy no tenemos, es hora de abandonar el aturdimiento, ser consciente de las heridas que tenemos".

Luego, el flamante mandatario ahondó en su proyecto de gobierno, detallando sector por sector los principales ejes que guiarán su gestión. "Se aplicaron muy malas políticas económicas, que fueron determinantes para que el pueblo los descalificara en las últimas elecciones", dijo.

"Vamos a impulsar medidas económicas y sociales, que comiencen a revertir el atraso social y productivo, convocaremos a todos los sectores para un conjunto de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia, que constituyan los cimientos para encender el motor de nuestra economía", continuó.

“Vamos a implementar un sistema de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas”, anunció. "Estoy seguro de que todos vamos a coincidir de que llegamos a esta situación porque se aplicaron malas políticas económicas. Es fundamental recuperar la economía, no hay progreso sin orden económico”, afirmó.

“La inflación que tenemos actualmente es la más alta de los últimos 28 años. Desde 1991, la Argentina no tenía una inflación mayor del 50%. El valor del dólar pasó de 9.60 a 63 pesos en sólo cuatro años”, manifestó y agregó: “Necesitamos poder cambiar la realidad, volver a desarrollar una económica productiva".

"Quiero que todos comprendamos que el gobierno saliente nos dejó en default”, aseguró y enfatizó que "más allá de las diferencias, estoy seguro que todos y todas sabremos crear una ética de las prioridades y las emergencias y eso supone comenzar por los últimos para poder llegar a todos".

"Pero no sería sincero ante ustedes si no compartiera otra convicción, los afectados por la cultura del descarte no solo que le demos con premura un pedazo de pan, sino que necesitan ser comensales en la mesa grande de una Nación que tiene que ser nuestra casa común", dijo Fernández.

"No puede haber argentinos de primera y segunda, Argentina es una sola", sostuvo. "No se le puede pedir más sacrificio a quien tiene hambre, pedimos a los que más tienen un mayor aporte solidario", agregó.

"Vamos a encarar el problema de la deuda, no hay pagos que se puedan sostener si el país no crece. Para poder pagar hay que crecer primero. Buscaremos una relación constructiva con nuestros acreedores y el FMI. Tenemos la voluntad de pagar pero carecemos de los recursos. El gobierno anterior tomó una deuda enorme sin poder pagarla, los acreedores asumieron un riesgo", enfatizó.

Además, Fernández dijo que buscará el desarrollo federal y creará capitales administrativas en diferentes lugares del país en pos de ese objetivo. Además, se comprometió a garantizar la transparencia en los recursos destinados en la obra pública, "los ciudadanos podrán acceder a toda la información de la misma, monitorear avances y denunciar irregularidades", añadió.

asunción de Fernández Gentileza: Télám

"Es inadmisible pensar que en pleno siglo XXI millones de argentinos no tengan un techo donde guarecerse, el ministerio de Hábitat y Vivienda viene a solucionar semejantes falencias", indicó. En su discurso no faltó el recuerdo a Néstor Kircher, el pedido por la soberanía de Malvinas y el fortalecimiento del Mercosur.

"Quiero ser el Presidente de la escucha, del diálogo, del acuerdo para construir el país de todos", señaló y manifestó que, si así no lo hace, espera que la gente salga a la calle a hacérselo saber, para que él retome la senda comprometida.

"Cuando mi mandato concluya, la democracia argentina estará cumpliendo 40 años de vigencia ininterrumpida. Ese día quisiera poder demostrar que Raúl Alfonsín tenía razón. Espero que entre todos podamos demostrar que con la democracia se cura, se educa y se come. Pongámonos de pie y empecemos nuevamente nuestra marcha", concluyó.

