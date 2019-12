15 cosas que quizás no sabías sobre Alberto Fernández

Tiene 60 años

Nació con el nombre de Alberto Ángel Fernández el 2 de abril de 1959 en la ciudad de Buenos Aires. Su mamá, Celia Pérez, estaba separada de su padre, por lo que él tuvo poco contacto antes de su fallecimiento, durante el Mundial de fútbol de 1978.

Es hijo de un juez

Aunque tuvo poco contacto con su progenitor, considera como su verdadero padre a Carlos Pelagio Galíndez, quien fue pareja de su mamá y padre de su medio hermano. Galíndez fue juez de la Nación e hijo de Manuel Galíndez, que fue senador provincial de La Rioja por la Unión Cívica Radical.

Es abogado de la UBA

Fernández estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se graduó en 1983 con un promedio de 7.80. En la actualidad se desempeña en su alma máter como docente de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.

No está casado

A diferencia de la mayoría de los presidentes, Fernández llegará al cargo sin estar casado. Se divorció de Marcela Luchetti en 2005 y desde entonces fue pareja de Vilma Ibarra (hasta 2014) y de Yabiola Yáñez, su actual compañera. Tiene un hijo de 24 años que se llama Estanislao Fernández y que ganó notoriedad en los medios por su trabajo como drag queen.

Es fanático de la música

A los 14 años comenzó a tomar clases de guitarra, y tuvo el honor de ser alumno de Lito Nebbia. Cuando era joven grabó una pista de guitarra acústica en la canción “El último verano”, incluida en el disco homónimo de 2008, de la banda marplatense Los Súper Ratones. Alberto colecciona guitarras en su casa y también sabe tocar el piano.

Es futbolero con cábalas

El presidente es hincha de Argentinos Juniors y tiene algunas cábalas que persigue para que su equipo gane en cada enfrentamiento. En una entrevista, comentó que prefiere no asistir a los partidos y verlos desde su casa, donde lo vive con idéntica emoción, pero con la tranquilidad de que no va a arruinar el resultado. Por esa razón, también confesó que prefiere a Maradona, ex jugador del club, antes que a Messi.

No hace mucho deporte

Fernández admitió que dedica cada vez menos de su tiempo libre a hacer deporte. En cambio, prefiere tocar la guitarra o componer canciones, pasear a su perro o leer. También le gusta mirar películas o series y entre sus favoritas mencionó a la comedia estadounidense Veep.

Tiene alma de poeta

Es fanático de la poesía y de componer letras de canciones. Por eso, uno de sus artistas favoritos es Bob Dylan, galardonado con el premio Nobel de Literatura 2016. En homenaje a él, bautizó a su mascota, un perro collie, con el apellido del músico.

También, alma de autor

Fernández también tiene un libro publicado, que no incluye poesía ni letras de canciones. Se trata de Políticamente incorrecto. Razones y pasiones de Néstor Kirchner, donde relata el detrás de escena de algunas decisiones que tomó el ex presidente y revela sus diferencias con la ex presidenta y actual vice de su fórmula, Cristina Fernández de Kirchner.

Se niega a usar custodios

Aseguró que teme perder su libertad en las salidas más simples, como cuando saca a pasear a su perro Dylan y se le acercan algunos vecinos a saludarlo. Por eso, dijo que hará todo lo posible por reducir la custodia y tener autonomía.

Es un asiduo lector

Fernández aseguró que pasa gran parte de su tiempo leyendo. Entre sus títulos predilectos mencionó El día que Nietzsche lloró, de Yrvin Yalom y La era del vacío, de Gilles Lipovetsky.

Tiene tos nerviosa

Aseguró que se realiza chequeos médicos con regularidad y no tiene problemas de salud, más allá de la tos que, según le aclararon, es nerviosa. Tras su paso por la Jefatura de Gabinete de Ministros, sufrió un coágulo en el pulmón causado por el exceso de adrenalina.

Tomó una decisión precipitada

Fernández no tenía previsto ser candidato a presidente. Después de un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, le comunicó su decisión a su pareja, Fabiola, a quien le aclaró que debía estar preparada para un cambio rotundo en su vida. Unos días más tarde se enteró su hijo Estanislao, que no sé mostró de acuerdo, pero lo acompañó en su campaña.

Le da poca atención a la imagen

El presidente se toma con gracia los comentarios que lo vinculan con el sobrepeso. A su vez, menciona que no le da ningún tipo de importancia a la vestimenta.

Tuvo seis afiliaciones

Estuvo afiliado a seis partidos políticos: Encuentro por la Ciudad (1997-2003), Frente para la Victoria (2003-2008), Frente Renovador (2013-2017), Frente Justicialista Cumplir (2017-2018), Unidad Ciudadana (2018-2019), Frente de Todos (desde 2019).

