Alarma por el aumento de jaurías en la zona rural

El hecho es que las propias proteccionistas saben que un aumento en la cantidad de perros asilvestrados o semisalvajes puede convertirse, en cualquier momento, en un problema de grandes alcances. Y por eso urge una intervención pública más contundente, y la concientización de la sociedad.

La proteccionista María Acosta manifestó que en las chacras es cada vez mayor la presencia de perros abandonados y criados a la suerte del destino. Muchos se reúnen en grupos, en procura de asegurarse la supervivencia. Esta realidad no es casual, puesto que en las chacras y terrenos rurales no faltan, al contrario, los propietarios y trabajadores que son reacios a las castraciones, en particular, de los machos, por el temor de que pierdan su agresividad, lo que es completamente falso.

Los cachorros que son abandonados pero consiguen subsistir adquieren cuando adultos conductas cada vez más propias de los lobos ancestrales y se tornan cada vez más ariscos. Se está a un paso de que se vuelvan silvestres.

Lo saben y lo dicen veterinarios como Juan Pedro Díaz, titular del área municipal de Zoonosis, quien reconoció las dificultades que se presentan para las castraciones en la zona rural.

En grupos, junto a los basurales

En Las Perlas, se asiste a un fenómeno similar que en Cipolletti. Norma Sanguino, de la entidad proteccionista La Chacala, expresó que, en los basurales clandestinos que hay en su comunidad se ven con regularidad grupos de perros tratando de conseguir algo de comida, en medio de un entorno desolador. No dejan de causar temor y miedo. Ante esta circunstancia, dijo que solo cabe hacer más y más castraciones.

