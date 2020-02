Aislaron a dos médicos argentinos por temor al coronavirus

La Dirección de Epidermiología informó a Télam que la pareja no presenta síntomas de la enfermedad y se la monitorea diariamente.

Este procedimiento es parte del protocolo a cumplir, aunque el matrimonio se encuentra en un buen estado de salud.

Previa llegada a Ezeiza, el matrimonio hizo una escala en Brasil y a partir del retorno a La Plata las autoridades sanitarias les comunicaron que deben estar 15 días en cuarentena sin salir de su domicilio y deben estar aislados.

La pareja platense estuvo en un crucero de la empresa Westerland de bandera holandesa, que durante una semana navegó sin rumbo fijo debido a que Taiwán, Filipinas, Guam y Tailandia le cerraron el acceso a sus puertos hasta que fueron recibidos en Camboya.

Una mujer estadounidense de 83 años que viajaba en el crucero Westerdam dio positivo en el análisis de coronavirus durante un control realizado en Kuala Lumpur, anunció oportunamente el Ministerio de Salud de Malasia, citado por la agencia Efe.

La mujer estadounidense y su marido, al que los controles no le diagnosticaron el virus COVID-19, viajaron el 14 de febrero desde Camboya a Kuala Lumpur, donde fueron internados en un hospital malayo.

En Cipolletti ocurrió una situación similar, pero fueron las propias viajeras quienes estuvieron aisladas por dos semanas de forma particular. Se trata de una psicoanalista y una médica que volvieron de China, y dijeron que en el aeropuerto no les hicieron ningún control. Ellas, de manera particular, iniciaron la cuarentena recomendada por 15 días para evitar el contacto ante la posibilidad de estar contagiadas.

Ninguna presentó síntomas.

