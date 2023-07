Ailén y Rogger Morales, los hermanos famosos de Ferri, un "espectáculo"

image.png Antonio Spagnuolo

Los hermanos se han unido

En la previa, juntamos a Ailén con su también destacado hermano, quien se mostró “orgulloso” de la talentosa artista que anticipa que pondrá en escena un evento “a la altura de los de calle Corrientes”. La cita, para ir entrando en clima, fue en el mismo Complejo.

La admiración es mutua. Dice Rogger de Ailén: “Es un ejemplo de tenacidad, de no parar, de perseguir los sueños. Tiene una cultura de trabajo que es increíble. Puede estar 14 ó 15 horas por día trabajando y está feliz. Super solidaria con la familia, empática con las personas. Una cabeza moderna, así que la verdad re contra orgulloso de ella”.

Devuelve gentilezas la rubia al hermano que le lleva 15 años: “Soy su primera hincha, su fan número uno. Para mí fue un ejemplo, de verdad. De voluntad, de sacrificio, de coherencia. Siempre trata de hacer un poquito más en todos los órdenes de la vida. Como profesional, como hermano, marido, padre, hijo, ahora como técnico de fútbol. Siempre vive las cosas con pasión, con intensidad, con sensatez. Eso es lo que me inspira a convertir en una mejor persona todos los días. Es especial, no solo lo digo yo. Es líder, es muy inteligente, una persona brillante y además tiene un carisma increíble”, lo llena de elogios.

image.png Antonio Spagnuolo

Si el viejo estuviera vivo, estallaría de alegría. Papá Gabriel falleció de un tumor, al igual que Olga, una de las tres hermanas de los protagonistas de esta nota. Pero desde arriba ambos estarán felices al igual que acá abajo mamá Amelia Luisa, conocida como La Chicha de Ferri, Lucía y María Estela, las otras hermanas, quienes seguramente se deleitarán desde primera fila en la confortable sala la tarde de la función.

Gran Hermano

“Fue medio sorpresiva la llegada de Ailén al mundo. Fuimos los hermanos mayores que estuvimos acompañándola en el crecimiento. No hizo falta mucho porque salió super responsable desde siempre, y muy claro a donde quería ir. Estudió en Roca, nosotros siempre vivimos en Ferri, fue medio complicado por la distancia pero se recibió con honores y en tiempo récord. Me siento re bien, re cómodo en el papel de mirarla actuar o cuando genera sus proyectos. Ella también lo hizo conmigo y ahora me encanta que sea a la inversa. Es re contra buena hija, se preocupa por la mamá. Cuando se enoja se nota mucho, eso sí, pero es de buen corazón”, la destaca nuevamente el ex volante central que supo marcar a un tal Maradona. Y se funden en otro sentido abrazo.

“Ha salido del corazón”

“Es un sueño, una gran ilusión porque Cipolletti es la ciudad donde nací. Y también me gusta la idea de que los que se sienten en esas butacas sean mis familiares, mis amigos, mis conocidos. Es un gran lugar de reencuentro. De compartir algo que ha salido del corazón, porque la obra la escribí yo y también la dirigí. Es algo que estuvo en mi mente y en mi corazón y ahora es contada por actores, bailarines y acróbatas”, resume Ailén los fuertes sentimientos que la embargan.

Al recordar los inicios de su pasión, agradece el respaldo de sus padres. “Esta vocación nació desde muy chica. Lo había mencionado en mi casa y mi papá un día trajo un folleto que informaba que daban clases de Teatro en el Andén. Acepté y él mismo me llevaba. Dos veces por semana, dos horas me esperaba dentro del auto mientras yo tenía la clase. Y hoy al estrenar esta ópera prima, que es la primera vez que lo encaramos en forma privada, con ventas de entrada, a riesgo, siento que es la culminación de ese sueño y de esa confianza que depositaron mis padres en mí. Sin eso no hubiera sido posible nada. La misma confianza que depositaron en Roger, en comprarle los primeros botines, en darle espacio y acompañarlo para que lograra todo lo que logró en la vida que fue mucho”, explica con los ojos vidriosos producto de la emoción.

image.png Antonio Spagnuolo

Por último, se refiere a la maravillosa experiencia de actuar en un escenario tan lindo y local, además de resaltar la calidad y la seriedad de un espectáculo que no tiene nada que envidiarle a los que ofrecen en Buenos Aires.

“Teatro divino, de primer nivel. Atención espectacular de toda la gente. Estamos muy contentas. Tenemos una productora (Brumedia, nació en pandemia), una agencia, somos dos socias, trabajamos de manera profesional. Con los impuestos, sueldos a artistas, con el pago al teatro, con una ticketera que vende las entradas, con ensayos que son pagos, diseño gráfico y estético, el vestuario, escenografías, globos aerostáticos de 5 metros de alto, la música, la coreógrafa Bianca que es espectacular. Todo está hecho como si fuera Buenos Aires. Hice un curso con una productora de allá y todo lo que aprendí sobre gestión lo apliqué en esto y realmente los artistas del elenco están bajo la profesionalidad de una obra en calle Corrientes”, acota reconfortada.

Y les envía un mensaje a los vecinos de Cipo: “Queremos convocar a la comunidad a que venga y apoye, es muy difícil lograr esto. Ojalá nos respalden para que siga habiendo estas actividades regionales de primer nivel”.

Ailén pide pista. Y allí estará Rogger para contemplar y acompañarla, como toda la vida, en este “viaje mágico a París”, justo la ciudad del Arco del Triunfo…