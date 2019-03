Agustín Laje apoyó al médico cipoleño acusado de negar el aborto a una joven violada

“Este médico es un héroe, y lo que pasa en Argentina es todo lo contrario. El país premia a los médicos que violentan su juramento ético. Para mi ir contra ley, no es necesariamente algo malo. A veces violar la ley es un acto de heroísmo”, lanzó Laje. Y agregó que, conforme a sus valores morales, no le interesa lo que la ley diga. “Revelarse contra esta ley equivale a lo que pasaba en la Alemania Nazi, cuando algunos sacaban judíos de campos de concentración”, argumentó.

Cuestionó la cesárea a la nena violada y embarazada en Tucumán

Embed

Sobre la cesárea practicada a Lucía, una nena de once años de Tucumán violada y embarazada por la pareja de su abuela, dijo que no es un acto de justicia practicarle un aborto. “El bebé que está en gestación, una vez fuera del cuerpo de la madre, no va a tener expectativa de vida. Va a agonizar en una incubadora durante unas horas, o unos días, y después va a terminar muriendo. Es lo mismo que pasó en Jujuy”, expresó Laje.

"Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo", fue la frase que la nena dijo en Cámara Gesell y cuyo caso rápidamente se difundió la última semana por los medios.

Agregó que la clase política actual es “cobarde”, porque termina “cediendo a las presiones” contra todas indicaciones médicas. “Las indicaciones médicas son esperar un par de semanas más para poder hacer una cesárea y salvar la otra vida. Eso no es obligar a parir a una niña”, aseguró.

Laje defiende fervientemente que una niña violada atraviese el embarazo y dé a luz, aunque está en contra de que –por ejemplo- niñas de la misma edad tengan la posibilidad de adoptar un bebé. “Una nena de diez años no puede criar a un bebe. Ni de once, ni de doce, ni de trece, ni de catorce, ni de quince. Cuando las adolescentes tienen hijos, quienes terminan criando a los hijos son los abuelos. Entonces yo no puedo pretender que una nena de diez años vaya a ser madre”, aseguró.

Dijo que pretende que el Estado sea “efectivo contra la violación, acompañe a la niña y que ponga a disposición de otra familia a ese bebé producto de un abuso sexual”.

Pidió "mano dura"

Embed

Para prevenir las violaciones, Laje expresó que debería implementarse más “mano dura”. “Tenemos que estudiar qué está pasando en las familias argentinas. Por lo general las violaciones se dan en familias descompuestas donde ingresa alguien de afuera. Pero hablamos hace años del aborto, y nos venden que las violaciones se resuelven sólo con esto”, criticó el politólogo.

Mientras tanto, desde el movimiento de mujeres insiste con la necesidad del cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todo el país.

Laje quiere ver al INADI "hecho trizas"

Embed

Para Laje, tanto las leyes que apuntan a la ampliación de derechos de determinados grupos históricamente excluidos como los organismos estatales que las acompañan para su funcionamiento, deberían desaparecer. Recientemente se la agarró con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y dijo que es un organismo que ordena “cómo hay que pensar”, omitiendo el trabajo que el organismo realiza desde 1997 para combatir todo tipo de discriminación en cumplimiento de las leyes nacionales vigentes.

“Me encantaría ver al Inadi hecho trizas porque es una institución autoritaria. Controlan qué decís, cómo lo decís, y encima toman partido como con el tema aborto. Es una institución que no se merece mis impuestos”, afirmó. Agregó que en su visita pasada a la ciudad se discriminó a quienes estaban en contra de la “ideología de género”, y hasta sumariaron al colegio AMEN.

“En el colegio yo dije una verdad biológica: que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Un grupo de niñas brutas me dijeron que se pasaban la neurología por el orto. Ahora parece que es un crimen de odio argumentar desde la ciencia biológica, y hay gente que se ofende”, contó Laje.

Polémico Ping-Pong: Laje opinó sobre famosos argentinos