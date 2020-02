Aguiar, duro con Fernández: "Niega el terrorismo de Estado"

Para el dirigente de los estatales lejos de esta lamentable apreciación, “el presidente debe reconocer públicamente que se trató de un plan sistemático ejecutado bajo un terrorismo de Estado planificado”.

“En agosto y octubre apostamos a un cambio de gobierno, pero eso no implica que vayamos a hacer silencio frente a semejante postura negacionista del Presidente: aquí no existieron inconductas, sino un terrorismo planificado desde el Estado. Tal vez Alberto Fernández pretenda que demos vuelta la página, pero no lo vamos a hacer", criticó Rodolfo Aguiar.

Dijo que no es verdad que las Fuerzas Armadas estén integradas a la sociedad. “Para que llegue ese momento falta mucho camino por recorrer: existe un proceso de democratización pendiente", expresó el dirigente y concluyó: "Es verdad que necesitamos tener fuerzas federales para defender nuestros recursos naturales y garantizar nuestra soberanía. Pero la realidad nos muestra que todavía siguen existiendo los Santiago Maldonado y los Rafael Nahuel".

Finalmente destacó que todavía quedan grandes deudas pendientes, y recordó el pedido de las madres para que se abran todos los archivos y digan qué pasó con cada uno de los desaparecidos, algo que aún no ha ocurrido.

Tras las polémicas declaraciones, Alberto Fernández pidió disculpas a través de Twitter y pidió que un error no se convierta en un motivo para dividir al país.

