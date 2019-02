“Cada uno puede interpretarlo como quiera, pero yo solamente digo que no formo parte de los indecisos y que tengo bien definido cuál va a ser mi voto. En mi caso personal voy a apostar por darle continuidad a un proceso de fuerte recuperación de derechos que existe desde hace algún tiempo en la provincia. Es lo máximo que hago a un apoyo político, y es una posición particular, no del gremio”, contó Aguiar en diálogo con LM Cipolletti, y evitando nombrar al actual gobernador explícitamente.