Entre otras referentes del colectivo estuvieron presentes Laura Azcurra, Cecilia Roth, Anabel Cherubito, Jazmín Stuart, Alejandra Flechner, Julieta Díaz, Malena Sánchez y Thelma Fardin. Durante la conferencia, no mencionaron con nombre y apellido a Diego Pimentel ya que, según expresaron, la denuncia ya es conocida. "No queremos darle más protagonismo", explicaron.

"La persona acosada, además de soportar el trauma de haber sido arrasada por el decaro de su superior, queda desplazada de sus fuentes de ingresos y espacio de pertenencia. Mientras el agresor conserva su puesto, protegido por la impunidad de quienes le otorgan sus privilegios", expresó Malena Sánchez en la conferencia.

"Exigimos la reincoporación de manera urgente de las trabajadores del Centro Cultural San Martín que fueron removidas de su puesto por animarse a denunciar. Queremos concursos transparentes que además de tener en cuenta la capacidad de oficio de los concursantes evalúen su criterio respecto a la perspectiva de género", pidió Thelma Fardín.

La denuncia de De la Fuente tiene sus inicios a principio de año. Según detalló Página/12, en marzo envió telegramas al Gobierno de la Ciudad, al Ministerio de Cultura, y al propio Pimentel, denunciando el acoso y pidiendo una solución. También lo denunció penalmente por maltrato físico y acoso sexual en lugares privados de acceso público agravados por su jerarquía y por funcionario público. Nunca recibió respuesta a los telegramas que mandó, dejó de ir a trabajar y fue despedida.

El colectivo dejó en claro que, más allá de la denuncia y el caso particular denunciado, su intención es visibilizar el acoso y abuso de poder que sufren las mujeres en los ámbitos laborales y artísticos. "Jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoseándoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles al menor asomo de rechazo, con gritos y trabajos fuera del horario pautado. Tratándoles de incapaces, rebajándoles, por su género, a realizar tareas no correspondientes y humillándoles públicamente en caso de no cumplir con sus reglas machistas y autoestablecidas", describieron.

Pimentel renunció a su cargo a fines de agosto pasado luego de ser denunciado doblemente, en una causa que tramita en la Fiscalía N° 16 especializada en violencia de género, que solicitó el requerimiento a elevación a juicio luego de recibir material probatorio y la declaración de testigos aportados por las querellantes y por Pimentel y sus abogados.

Arrinconamientos en un pasillo, besos en el cuello a modo de saludo, “masajes” sin que mediara permiso para tocarla, sujeción de brazos por la espalda o toqueteos en la cintura fueron descriptos ante los oficiales de la Fiscalía.

