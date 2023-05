Acoso callejero: siguió a una mujer de Roca a Cipolletti durante una semana

Alertada por el hombre que seguía sus pasos, la mujer decidió acelerar su marcha, al punto de correr algunas cuadras, con el objetivo de perderlo. Afortunadamente, logró su cometido y ese día no volvió a saber nada más de él.

denuncia-acoso-callejero.jpg

Entiendo esto como un hecho aislado, la mujer llevó adelante su rutina diaria el miércoles, por lo cual volvió a viajar a Cipolletti en colectivo, pero una hora más tarde que el día anterior. Al llegar a su destino, la víctima bajó en la misma parada e inició el recorrido a su trabajo. Sorpresivamente, y casi como si la esperara, el hombre apareció y otra vez fue tras ella.

Afortunadamente, ella otra vez corrió y logró despistarlo.

Para el jueves, la mujer ya estaba mucho más alerta y si bien no se lo cruzó en su recorrido de ida al trabajo, si lo vio cuando regresaba a su hogar, en Ingeniero Huergo, deambulando por las calles. Según cree la mujer, el acosador logró conocer a través de redes sociales la ciudad de origen de su víctima, y fue directamente a buscarla allí.

Asustada, la víctima llamó a su esposo y le pidió que fuera a buscarla a la parada del colectivo. Tras esto, ella realizó una exposición policial, a la espera de más datos del hombre misterioso, para poder denunciarlo formalmente.

Con aún pocos datos de su acosador, la mujer otra vez decidió seguir adelante con su día a día, por lo que el viernes se dispuso a viajar a Cipolletti para trabajar. Pese a que esperaba no cruzarse al hombre, todo lo contrario ocurrió, y a diferencia de las jornadas anteriores, esta vez el acosador logró ver el lugar en el que se encontraba su víctima.

Comisaría Cuarta 2 final.jpg

“Mientras él me seguía llamé al 911 y la mujer que hablaba conmigo me decía que veía a un hombre muy cerca de mí. Más de media hora estuvo afuera del lugar donde trabajo esperando y la policía no apareció. Lo peor es que cuando aparecían persona simulaba estar haciendo una especie de encuesta, pero cuando no había nadie solo vigilaba el lugar donde yo estaba”, contó la mujer.

Justamente, mientras llevaba adelante su especie de encuesta, otra joven se acercó a él, cruzaron algunos comentarios, y él empezó a seguirla. “Fue en ese momento que se fue de mi trabajo. Minutos después apareció la policía (oficiales de la Comisaria Cuarta), pero me dijeron que no podían hacer nada porque es un chico con discapacidad, que estaba buscando a un amigo perdido”, agregó la víctima.

Tras esto, la mujer radicó una denuncia por acoso callejero en la Oficina de la Mujer, el Niño y la Familia, de Ingeniero Huergo, por lo que ahora su acosador tiene una restricción perimetral. Sin embargo, esto no solucionó por completo el problema, ya que la madre del acosador comenzó a amenazarla en redes sociales. En tanto, dado que este lunes no trabajaba, espera este martes no volver a vivir ninguna de estas situaciones.