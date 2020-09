Abuelos denuncian que instalaron una toma en su chacra

“Cuando empezó el tema de la pandemia, por marzo, llegaron cinco familias y se instalaron. Como la Policía no los podía sacar, ni la Justicia, empezó a llegar más gente y ya nos ocuparon la mitad de la chacra. Primero pusieron un cerco para dividir, pero como les quedó chico lo tiraron abajo. Mis hijos tuvieron que hacer una división con piedras que trajeron del río”, explicó Nora en diálogo con LM Cipolletti.

Toma en chacra María Elvira Anahí Cárdena

En el lugar viven los abuelos con tres hijos y cinco nietos. Además, tienen un criadero con dos vacas y dos terneros, pero que al no poder pastar por la toma están cada vez más flacos y no saben si podrán sobrevivir.

“Ya tienen casillas de madera y vemos como llegan camiones con materiales. Son muchos. Incluso entran y salen camionetas muy lindas, y un señor nos contó que quiso instalarse, pero le cobraban una parcela 40 mil pesos. Están vendiendo los terrenos. Hasta una iglesia evangélica se instaló”, contó la mujer.

En estos meses nunca pudieron dialogar con los usurpadores, quienes dicen ser familias del mismo barrio. El hombre ya es mayor y sufre problemas del corazón y padeció un ACV por lo que evitan que se acerque para ahorrarse situaciones de estrés.

“Muchas veces nos han agredido, sobre todo a mi marido. Lo amenazan que le van a pegar. Ya ni nos acercamos, no salimos de nuestra casa, vivimos encerrados y con miedo. Hicimos la denuncia, pero estamos en proceso de regularización de nuestra chacra, y no se puede hacer nada. La Policía viene debes en cuando pero no tienen orden de desalojar, y cada vez llega más gente. Pagamos un agrimensor y nos tiene que entregar las mesuras del lugar para presentarlo al fiscal", contó Nora.

“Le pido al fiscal que ordene el desalojo, que nos ayuden. Tantos años de trabajo para nada. Cuando llegamos no había nada, y nosotros trabajamos la tierra, la emparejamos. Pasamos la inundación del 2014, tuvimos que salir en bote, porque son tierras inundables. Y ahora llegan y nos sacan lo poco que tenemos, no es justo”, reclamó la mujer.

Según trascendió, los abuelos que dicen ser propietarios del lugar tendrían más de 20 años allí por lo que la ley los avala como dueños legítimos del lugar, pero el trámite se encuentra en pleno proceso judicial. Hasta que no cuenten con la documentación, no se podrá imputar a los usurpadores y ordenar un desalojo. Además, habría una tercera familia que disputa esas tierras.