Abrieron dos urnas y no había ninguna irregularidad

En la segunda mesa llegó el esperado pedido de apertura de la urna por parte del PRO, que cuestionó votos adjudicados a contralor para la izquierda. La Junta deliberó y a pesar del rechazo de todos los demás partidos políticos, decidió abrir la urna y contar todos los votos.

En esta instancia, Juntos Somos Río Negro cuestionó la elección e indicó que la misma "es por tramos independientes" y que, en consecuencia, "sólo deberían contarse los de contralor". No le hicieron lugar.

Algunos minutos después y en medio de un clima de tensión, se constataron los certificados oficiales y luego definió abrir la segunda urna, donde constataron que todos los votos coincidían con el acta.

Sin embargo, y a pesar de que el pedido explícito del PRO era sólo hacer un recuento de los votos a contralor, desde la Junta Electoral informaron que comenzarían a revisar los nulos, una decisión que fue objetada por todos los partidos y no llegó a concretarse.

Finalmente, se decidió que no se abrirán más urnas, salvo que los votos a contralor del MST y el FIT no coincidan con los votos a intendente. Hasta las 21.10 no volvió a ocurrir. Se contaron 15 mesas, el 7,85 por ciento del padrón, y apenas se modificó del escrutinio provisorio el recuento de algunos votos recurridos. La cifra total de sufragios cuestionados no afectará el resultado final, según coincidieron fiscales de distintos partidos.

Finalmente, la urna número 20 también fue abierta para contar todos los votos, porque había una diferencia muy grande en los registros. Finalmente, se detectó que el Frente para la Victoria tenía más votos de los reales. "Saltaron del 39 al 50", entendieron todas las partes.

