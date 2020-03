Cablevisión y empresas de telefonía celular son las que más insisten con esta modalidad que perturba y confunde.

“No confío. Además, después nos van a cobrar todo junto y se va a ser impagable. No me lo cortan ahora, pero lo van a terminar haciendo después”, explicó Francisco, un vecino de 68 años a la salida de una ventanilla de pago en el comienzo de la semana.

“Algo escuché, pero no quiero correr riesgos. Si en este momento me quedo sin cable por no pagar y encerrada, me mata la angustia”, expresó en igual sentido Adela, de 60, en el mismo sitio de pago.

Además, por una cuestión generacional, otros se han quedado marginados de los medios de pagos electrónicos. Nietos, hijos u otros parientes cercanos suelen cumplir con esa misión por la mañana, presentando débito y DNI del titular de la jubilación.

En los últimos días, con el inicio del cobro en los haberes, toda esta conducta se ha visto potenciada, en muchos casos recorriendo en taxi la ciudad para encontrar el lugar en donde hacer efectivo el pago.

Vuelve el servicio de cobranza

La circulación restringida del servicio de caudales dejó a los Pago Fácil y RapiPagos imposibilitados de concretar cobros en efectivo desde el 19 de marzo.

Una circular del Banco Central rehabilitará a algunos, los que funcionan dentro del rubro de negocios de cercanía, con topes diarios mucho más bajos que lo habitual.

Con esto, se logrará sumar espacios para concretar extracciones de dinero en efectivo por parte de los vecinos. Se implementará desde mañana.

LEÉ MÁS

Los servicios de cobranza vuelven a funcionar en la ciudad

Arrancó el pago de salarios a los empleados municipales

En Río Negro no habrá cortes de servicios durante la cuarentena