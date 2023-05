YPF dice que la nafta no está atrasada y aún no aplica la suba de mayo

Con una economía cada vez más inflacionaria, que una empresa decida no actualizar sus precios a pesar de contar con el visto bueno del Gobierno es toda una novedad. Por primera vez en el año, el día 15 del mes no amaneció con un ajuste en los precios de las naftas y el gasoil y desde YPF afirmaron a este medio que por ahora no habrá modificaciones.