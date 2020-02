"Estoy muy feliz, el auto se ve increíble. Estoy con muchas ganas, correr en mi provincia me llena de alegría y orgullo, es un sentimiento extra. Y después se viene Centenario, donde también me siento en casa, es parte del Alto Valle donde me crié. Es un comienzo de temporada que lo tomo de manera muy familiar y personal", destacó Nefa, quien corrió en la categoría en el 2017 durante siete fechas y tuvo que bajarse por falta de presupuesto. Al año siguiente volvió al TC Mouras y fue protagonista en las dos últimas temporadas.

"El desafío y objetivo principal de este año es completar las 15 fechas, porque ya tuvimos la posibilidad de subirnos al Pista y nos tuvimos que bajar por una cuestión económica", explicó el piloto de 26 años, quien no se quita la ilusión de poder meterse en los playoffs: "El segundo objetivo es entrar en la Copa de Plata y una vez que lleguemos a la décima fecha, empezar a analizar la posibilidad de campeonato".

El tercer objetivo es la anhelada victoria: "Tenemos muy poquitos circuitos que conocemos al detalle, por eso es una vara muy alta por parte nuestra decir que el objetivo es ganar. Conocemos los circuitos de La Pampa y Centenario, por eso se nos acota mucho la posibilidad de ir por una victoria", dijo. Pese a todo, Nefa volvió a pegar el salto y está listo para dar pelea.

El nuevo diseño del Chevrolet 53 de Nefa, con el que quiere dar pelea.