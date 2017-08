“Es un error de alto costo con la confianza nuestra, que no es una construcción sencilla. Se construye con la palabra y cuando la provincia se desdice no hay documento que aguante”, sostuvo Wisky, quien vinculó la decisión al resultado de las PASO y consideró que Weretilneck tuvo un “error conceptual” al decidir bajarse del proyecto de energía nuclear. “Priorizó un complejo escenario electoral y estas no son decisiones acertadas. No le va a ir mejor en octubre por rechazar la planta”, disparó Wisky.

Las críticas del diputado nacional fueron replicadas por el presidente del bloque legislativo de Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri, abriendo un frente de discusión que se profundizará camino a las elecciones. “La gestión de Cambiemos en todo el proceso previo parece querer usar a las provincias como mascarón de proa mientras ellos le ponen muy poco el cuerpo al proyecto. Y encima nos amenazan en vez de pensar en las preocupaciones de la sociedad provincial”, afirmó Palmieri en respuesta a Wisky.

“Resulta que ahora que el gobernador ejerce la autonomía provincial, a los embajadores Cambiemos no les agrada, y quieren sacar a relucir el mismo látigo disciplinador que aplicó el gobierno de Cristina Kirchner, que nos descontaba fondos, sólo porque se contradijo a su gobierno”, aseguró.

“Lanza un mensaje que parece de las películas de Don Corleone. No lo escuchamos tan corajudo ejerciendo la defensa de la central nuclear”.Alejandro Palmieri. Legislador de Juntos, en respuesta a Wisky