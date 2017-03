Weretilneck no mejorará la oferta salarial a la Unter

Weretilneck ratificó que el Ejecutivo no otorgará más del 17 o 18%.

En medio del conflicto con los gremios estatales, el gobernador Alberto Weretilneck ratificó que la recomposición salarial no excederá el 18%, ya que “la inflación de este año está pronosticada en ese porcentaje. No puede haber un aumento de 35% porque no va a haber plata, porque los ingresos de la Provincia crecen de acuerdo a la inflación”, aseguró el mandatario.

En los puentes, el lunes, la Unter anticipó que insistirá en la suba del 35%, mientras que ATE exigió un 38%. Ambos gremios anticiparon que mantendrán las medidas de fuerza si no hay “paritarias libres”. Weretilneck descartó la posibilidad y aseguró: “Dar un aumento de esas características sería no poder pagarlo”.

En respuesta, el titular de Unter Cipolletti, Pablo Krahulec, sostuvo: “Las declaraciones del gobernador no ayudan a afrontar la problemática y el reclamo salarial. Los índices inflacionarios del 18% sólo los reproducen (Mauricio) Macri y los gobernadores”.

El dirigente planteó que el mandatario “lo que está diciendo es ‘o toman estas migajas o no toman nada’. Acá no se trata de repartir migajas”.

“Por ahora el Gobierno ha definido no iniciar el ciclo lectivo ya que solamente ofreció un 14% pagado en dos cuotas, lo cual es una ofensa y una provocación. Si llega a llevar adelante una recomposición salarial por decreto, el conflicto se va a ir profundizando”, anticipó.

La carta que juega el Gobierno para evitar que se endurezca el reclamo de los estatales es la promesa de reabrir las paritarias si la inflación supera el acuerdo. “Estamos dispuestos a dejar una cláusula de apertura de paritarias en septiembre, cuando veamos qué ha sucedido con la inflación. Si se deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores, lo podremos corregir”, manifestó Weretilneck.

El mandatario reclamó a los gremios, además, que se rijan por la inflación “como en los años anteriores”. Sin embargo, los docentes aseguran que en 2016 la pauta salarial no estuvo por encima del alza de costos. “Está reconocido implícitamente por el Gobierno que el año pasado la inflación fue del 40 por ciento, por lo que tenemos pendiente un diez por ciento que nunca se discutió ni se aplicó”, aseguró la titular de Unter, Patricia Cetera.

Con ese escenario, Gobierno y Unter se reunirán el lunes en la Secretaría de Trabajo.

