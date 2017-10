Weretilneck no intentará ser candidato a gobernador

En los partidos opositores, por lo bajo, anticipaban su rechazo a una candidatura. Weretilneck fue elegido vicegobernador en 2011, pero asumió en el Ejecutivo a los 20 días de la gestión por el asesinato de Carlos Soria. Integrar la fórmula cuenta como el primer mandato, aseguraban los expertos por lo que en 2015 ya tuvo el dirigente cipoleño ya fue reelecto.

Modificar la constitución y jurar por primera vez con la nueva carta magna era la posibilidad que barajaban los “albertistas” en Juntos Somos Río Negro. Sin embargo, el líder político del oficialismo se encargó de desechar esa posibilidad. “Así como está la Constitución (Provincial) no puedo ser candidato y tampoco aspiro a serlo”, dijo Weretilneck ayer, en Bariloche.

A pesar de renunciar a cualquier chance de ser candidato, el mandatario aseguró que su partido sí competirá. “Juntos tiene diez candidatos”, fue la respuesta inmediata, pero cuando se le pidió que los enumerara, señaló: “No importa quiénes, pero los tiene, no necesariamente tiene que ser Alberto Weretilneck, hay diez candidatos que pueden llevar adelante este proyecto provincial”.

El anuncio resultó algo sorpresivo, porque Weretilneck había planteado a los dirigentes de Juntos la necesidad de centrarse en la gestión de gobierno. Sobre todo al sacar la lista de candidatos para las elecciones de diputados del último domingo.

La polarización entre macristas y kirchneristas va en aumento y la rápida búsqueda de un candidato a gobernador será un intento del oficialismo por mantener a todos sus dirigentes dentro del partido. Cambiemos y el PJ ya tentaban a distintas figuras.

“Así como está la Constitución no puedo ser candidato y tampoco aspiro a serlo. No tiene sentido analizar la candidatura: no tengo previsto reformar la Constitución”.Alberto Weretilneck. Gobernador de Río Negro y presidente de Juntos

A las urnas sin alianza nacional

El anuncio de Weretilneck tuvo un destinatario: Sergio Wisky. El mandatario le pidió “que se quede tranquilo” al afirmar que no será candidato. Y luego ratificó que tampoco quiere aliarse a la fuerza que a nivel nacional conduce el presidente Mauricio Macri. “Nosotros siempre lo hemos dicho: no somos un proyecto unipersonal, somos un proyecto de conceptos, de partido provincial. Y no evaluamos una alianza con Cambiemos, ni con la Coalición Cívica, ni con el peronismo, ni con nadie porque somos un partido provincial”.