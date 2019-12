"Voy a poder volver a jugar, tengo que tener paciencia"

"Una mala medicación me dañó mucho los pulmones. Ahora estoy en casa, pero no puedo esforzarme todavía porque me agito mucho. El médico me aseguró que voy a volver a jugar", contó.

Internando durante el invierno en terapia intensiva de una clínica de General Roca, el zurdo que pasó por las formativas de Independiente de Avellaneda aclaró: "Tengo que tener paciencia por mi salud".

La dirigencia albinegra ya le ha hecho saber que lo esperan cuando el médico lo disponga. Una cosa será reinsertarse a las prácticas y otra, recuperar el nivel competitivo de un Federal A.

El jugador se fija metas a corto plazo y lo primero será volver a ingresar al vestuario.