En cortocircuito con el técnico aurinegro Jorge Izquierdo, rescindió en Chubut, y en La Visera estuvieron rápidos de reflejos para comenzar la negociación.

“El lunes me notificaron acá de que no me iban a tener más en cuenta, estaba de pretemporada. No se manejaron de la mejor manera, pero por suerte apareció Cipo en el camino”, contó el misionero.

En plena mudanza junto a su señora, espera decir presente el domingo en la preparación de Cipo.

32 años tiene el delantero que surgió de la CAI de Comodoro y nació en Misiones.

“Mi arreglo es por 6 meses, hasta que termine el torneo, pero estoy muy contento. Siempre manifesté mis deseos de volver y la dirigencia también, así que nos pusimos de acuerdo rápido”, reconoció.

Al término de su anterior contrato con el Albinegro, Piñero da Silva había tenido la posibilidad de emigrar a Bolivia para jugar la Copa Sudamericana. Volvió a la Argentina y estuvo en el Barracas Central que alcanzó el ascenso a la B Nacional, hasta su regreso a la Patagonia en el Federal A.

“Físicamente estoy bien, sano. La pretemporada acá (por Madryn) la hice hasta ayer (miércoles). No será un problema sumarme el fin de semana a Cipolletti”, describió el jugador .

Piñero Da Silva

Uno más

Al club le queda disponible una plaza más para reforzarse y la idea es encontrar a un mediocampista que pueda hacer la banda izquierda. La envergadura de un nombre como el de Piñero da Silva en la categoría reemplazará al de Pablo Vergara, aunque en posiciones diferentes. La dirigencia local, más que nunca, ahora será paciente en el mercado, sabiendo que siempre depara alguna sorpresa de último momento.

Pretemporada: lo esperan con el triple turno

Cipolletti necesitaba un golpe de efecto en este receso que, sin dudas, ha encontrado con este regreso de Jorge Piñero da Silva.

El delantero tiene conocidos en el plantel, pero además no pasa desapercibido en la categoría. Los jugadores de Cipo cumplieron ayer el sexto día consecutivo a tres turnos, rutina que esperará por el goleador, probablemente para el domingo. Los 30 jugadores concentrados de manera parcial en el club continúan a buen ritmo por la mañana en el parque, antes del almuerzo en el gimnasio y a la tarde en el predio rural.

Ya se adelantó que las prácticas de fútbol serán internas, sin partidos amistosos, esperando el arranque del jueves 23 por Copa Argentina ante Ferro de General Pico. Gustavo Coronel deberá decidir y evaluar si Piñero da Silva debuta allí o si lo preserva para el Federal A.