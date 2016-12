Los problemas con la empresa Expofrut, perteneciente a un grupo de especuladores belgas, parecían haberse acabado, luego de que anunciaran que iba a venderse y los nuevos dueños se iban a hacer cargo de mantener las fuentes laborales.

Sin embargo, en los últimos días las aguas volvieron a agitarse después de que la firma les informara a los empleados que el galpón sería comprado por la empresa Productores Argentinos Integrados (PAI), que los contrataría para trabajar sólo 60 días al año. Por eso denuncian despidos encubiertos.

El secretario general del gremio de los empacadores y legislador provincial, Rubén López, fue el primero en poner el grito en el cielo. “La ley dice que los trabajadores no se pueden negar a ser traspasados a otra empresa siempre y cuando no se les cause un daño y un perjuicio. PAI sólo trabaja con fruta orgánica y nada más que 60 días, cuando con Expofrut lo hacían todo el año”, criticó. En ese sentido, explicó que aquellos empleados que se sientan perjudicados pueden darse por despedidos y exigir el 100% de indemnización.

Para López, los empleados no van a aceptar trabajar en esas condiciones, por lo que recomendó a la empresa que les ofrezca “una postemporada, como lo hacía la anterior firma”. De no ser así -aseguró-, la solución tendría que ser que otra empresa compre la empacadora, una que les garantice trabajar todo el año. “Lo concreto es que la gente manifestó que no aceptaba esa propuesta. Ahora hay que ver qué hacen Expofrut y PAI”, subrayó López.

Si no hay una propuesta superadora, el gremialista explicó que los trabajadores deberán decidir si trabajar 60 días o darse por despedidos. Resaltó que la elección no es fácil, pero habrá que afrontarla ya que Expofrut no va a cambiar de opinión. “Se va a ir porque le conviene. Cierra en Allen, cierra en Roca y se va a Lamarque”, concluyó.