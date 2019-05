LMCipolletti | Cipolletti | Conflicto - 20 mayo 2019

Volvieron a tomar el IPPV para poder acceder a una vivienda

Se trata de un matrimonio, ella vende pastelitos y él no trabaja porque se está reponiendo de un cáncer. Además, tienen tres hijos de entre 14 y 18 años. Uno de ellos es autista. En la casa en la que están ahora los quieren desalojar porque no tienen para pagar el alquiler, pero no tienen a donde ir.