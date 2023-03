Volvieron las humaredas intensas al basural público

Los incendios en el basural no dan tregua. Este domingo volvieron con fuerza y con mucho humo, para preocupación y malestar de los vecinos que habitan en las inmediaciones del vertedero. En días previos, las llamas eran poco perceptibles, pero las humaredas que emanan del corazón de las montañas de residuos se mantienen siempre constantes, aunque sin la renovada intensidad de la víspera.

La contaminación provocada por las emanaciones de la combustión tiene a mal traer, sobre todo, a los pobladores del barrio Santa Elena, que ya están cansados de reclamar respuestas al problema. Sus llamadas al número 147 de la comuna, habilitado para formular quejas, no redundan en soluciones. En ocasiones, los planteos son derivados al número de emergencias 109, con idéntico resultado.

En la jornada dominical, el fuego y el humo, por su gran ímpetu, encendió la alarma y activó, otra vez, la demanda de una mejora profunda y permanente de la situación. Sin embargo, el inconveniente parece destinado a perpetuarse, puesto que su superación no parece estar en manos hoy del Municipio, responsable del basural.

“Nos dicen que hay que esperar que se haga el proyecto Girsu”, sostienen los vecinos, en referencia a lo que expresan funcionarios de la comuna. “Pero nosotros no podemos esperar por algo que todavía no se sabe cuándo se realizará. Además, es posible que no se lo realice nunca”, agregaron.

La iniciativa conocida como Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu Alto Valle) es una propuesta articulada por Nación, Provincia y seis municipios de la región, que son Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero. En cuanto a su ejecución, hay muchas expectativas, pero todavía pocas certezas, no exentas de inquietud. La posibilidad de que no se concrete se vislumbra como una alternativa posible y de lamentar.

Hace dos semanas, la combustión y las humaredas alcanzaron tal potencia que la nube contaminante alcanzó a una parte considerable de la ciudad. En esa ocasión, se logró controlar el fenómeno, aunque el humo persistió con menor intensidad y, en ocasiones, alcanzando las viviendas de los vecinos de los alrededores. Ayer, el problema volvió a acentuarse para los pobladores. “Necesitamos respuestas ahora. No se puede seguir poniendo en riesgo al medio ambiente y a la salud”, dijeron los afectados.

El factor humano o causa natural

A los vecinos del barrio Santa Elena que sufren con mayor intensidad el problema de las humaredas del basural les gustaría saber las causas efectivas de los siniestros que ocurren en el vertedero. Y es que les han dicho tanto que son de origen natural como provocados por personas, es decir, intencionales. Entre los motivos naturales, últimamente les han explicado que los abundantes restos de vidrios esparcidos entre los desperdicios actúan como lupas que potencian el calor de los rayos del sol y hacen arder el material combustible. En cuanto a las razones de índole intencional, se menciona la participación de una “mano negra” y hasta se refiere que habría dos personas implicadas en alguna ocasión.