Violento se negó a realizar el tratamiento y deberá pagar una multa

Un hombre que fue denunciado por violencia por su ex pareja fue multado a pagar el equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil por no cumplir las pautas de conductas que le habían impuesto. El Juzgado de Paz, al momento de iniciar el expediente por violencia familiar, impuso una prohibición de acercamiento y como no la cumplió se le ordenó la realización de un tratamiento psicoterapéutico, que tampoco realizó.