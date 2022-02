Violencia de género: Viedma ya tiene su primer bar "seguro"

Además, agregó: “Cuando una cita no resulta ser lo que deseabas, no hablamos simplemente de que no me gusta la persona con la que me voy a encontrar; tiene que ver con que sus gestos y actitudes que muchas veces promueven situaciones de violencia y, quienes acuden a ese encuentro, se ven en una situación desesperante y necesitan ayuda y acompañamiento para poder salvar la situación”.

La norma, surgida originalmente en Gran Bretaña y que ya funciona en algunos puntos del país, busca lograr que, a través de la mención de una determinada palabra/trago, se pueda desenmascarar una situación de peligro, logrando así que la persona en dicha circunstancia cuente con una posibilidad más para poner fin a su estado de peligrosidad y prevenir un potencial hecho de violencia.

Fuente: ADN Río Negro