Villagra y Aninao, las dudas en el oficialismo

En este contexto, Villagra es muy categórica en sus expresiones. “Yo no pertenezco a Cambiemos”, manifestó ayer y anticipó que también se ha alejado bastante del actual ARI rionegrino y su ida definitiva prácticamente la da por consumada. De este modo, queda totalmente claro que ya no está en la órbita del Ejecutivo cipoleño y menos aun del nacional, aunque sin descalificarlos completamente, en particular, a la administración local.

Lo que ella cuestiona, en particular, es la forma en que Cambiemos instrumenta sus acciones. “A mí me gusta más una política que esté más cerca de la gente y sus necesidades”, enfatizó y criticó que en el país se extiendan hoy la falta de trabajo, el cierre de pymes y los problemas por el alza del costo de la vida. “A la gente ya no les alcanza para vivir”, enfatizó.

Afirmó que el gobierno municipal “es hoy prácticamente todo del PRO y algo del ARI”, por lo cual ni siquiera se puede decir que sea de Cambiemos, ya que tampoco está el radicalismo. Expresó, en el plano personal, que está “pensando” el mejor camino a seguir ya que tiene intenciones de continuar aportando a la solución de los problemas de la comunidad. “Uno siempre quiere crecer en el plano político”, reconoció y dijo que evaluará “las estrategias y políticas para solucionar los problemas de la gente”.

Aseguró que, pese a sus discordancias con otros ediles del oficialismo, el bloque del Deliberante “se va a mantener”.

Sin aspiraciones electivas pero con ganas de seguir aportando a la política

El concejal Miguel Aninao expresó que aún es temprano para evaluaciones políticas pero anticipó: “No tengo aspiraciones para cargos

electivos”. Eso no quiere decir que no vaya a continuar en la arena política. Pero para resolver sobre su futuro todavía dejará pasar, al menos, el tiempo de las vacaciones. “Todavía no he conversado con Tortoriello”, expresó sobre la alternativa de seguir o no en el oficialismo. “Tortoriello ha hecho una labor bastante aceptable”, afirmó pero igual no descartó colaborar con otro espacio político. Para él, lo prioritario son las cuestiones “éticas” y los vecinos.