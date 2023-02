Video: violento asalto de un grupo de jóvenes a turistas argentinos en Chile

Uno de estos jóvenes sorprendió al hombre por atrás y lo tiro al suelo. Mientras tanto, su compañero le pegó una patada en el pecho a la mujer: "No, hijo de puta", gritó ella.

Adolescentes roban en Valparaiso a turistas argentinos

Luego, el hombre se levantó del piso, intentó defenderse y los delincuentes se resistieron a la vez que buscaron "refuerzos".

“¡Basta, por favor! Pará, ¡pará!”, rogaba la mujer en el momento en que otros cuatro ladrones se sumaron al robo. “¡Hijo de puta!”, volvió a gritar cuando el grupo de seis delincuentes les quitaban tanto a ella como a su pareja lo que llevaban encima. Finalmente, los jóvenes lograron su objetivo y huyeron.

En momento posteriores al robo, la mujer continúa con insultos hacia los asaltantes mientras su compañero trata de tranquilizarla. “¡Carajo! No entiendo. Lo están viendo No puede ser. No se meten”, le reprocha ella a un policía que estaba a metros de la escena.

Hasta el momento, no hay precisiones sobre qué fue lo que le robaron a la pareja. Varios medios de Chile indicaron que se trataba de una cadena de oro y un celular.